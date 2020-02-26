Арестован второй подозреваемый в покушении на адвоката в Кемерове
Заместитель начальника полиции Кузбасса - начальник полиции Александр Табакаев сообщил о том, что арестован второй подозреваемый в покушении на кемеровского адвоката Сергея Учителя. Информацию он озвучил на сессии областного парламента.
Александр Табакаев сообщил об аресте второго подозреваемого в покушении на адвоката в Кемерове. Фото: Заксобрание Кузбасса
Второе в этом году заседание Заксобрания прошло 26 февраля. Оно началось с отчета полиции о работе за 2019 год. В том числе было рассказано о ходе расследования громких уголовных дел. Одно из них - покушение на 43-летнего адвоката Сергея Учителя.
- В ходе работы по раскрытию покушения на убийство адвоката коллегии адвокатов «Регионсервис» задержаны два исполнителя, - сказал Александр Табакаев.
Как именно был задержан второй подозреваемый и какую именно роль он сыграл в совершении преступления, замначальника полиции не уточнил.
Видео задержания киллера, расстрелявшего Сергея Учителя.Видео: "Открытый город"
Напомним, что покушение на 43-летнего адвоката произошло вечером 6 ноября. Он выходил из здания, когда в него выстрелил неизвестный. Раненого Учителя доставили в больницу, где прооперировали.
Нападавшего задержали быстро. Им оказался 53-летний житель Находки. Он отрицал, что случившееся является заказным убийство и утверждал, что просто нашел пистолет на улице.
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ИСТОЧНИК KP.RU