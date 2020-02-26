2020-02-26T14:29:40+03:00
Общество

Масленица 2020 в Новокузнецке: куда сходить и что посмотреть

Где побывать на Масленицу 2020 в Новокузнецке
Екатерина РОМАНОВА
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Масленица в Новокузнецке. Фото: Григорий ГоршковМасленица в Новокузнецке. Фото: Григорий Горшков
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Целую неделю кузбассовцы лакомятся блинами, ходят друг к другу в гости да ждут самого последнего дня Масленицы, когда можно будет от души повеселиться. Наши предки верили: в этот день заканчивается зима, а земля набирается сил, чтобы пробудиться.

В масленичную неделю пекли блины по самым разным рецептам. А еще устраивали гуляния: кулачные бои, взятие снежного городка, водили хороводы и, конечно же, сжигали чучело. Кроме того, по блинам предсказывали, что скоро случится. Так, пышные блины сулили богатый урожай, а нежданный гость приносил счастье в дом. Чем больше пекли блинов, тем богаче становился дом. К слову, если на Масленицу избавиться от старого и ненужного, в жизни появится что-то новое и хорошее.

Масленица в Новокузнецке: блинный аукцион и Парад веников

Завершаем Масленичную неделю широким праздником

Блинчики тонкие-ажурные или толстенькие-румяненькие, с припеком и с начинкой, сладкие и не очень, сложенные треугольничками или конвертиками, на молоке, минералке, кефире… Не перечесть всех блинов, которыми на этой неделе лакомятся кузбассовцы. Еще бы, ведь на носу – Масленица!

В Новокузнецке ее будут отмечать на Кузнецкой крепости. Здесь гостей ждут традиционные для Масленицы развлечения – весенние заклички и масленские песни, катание на лошадях и народные игры и состязания, а еще – штурм снежной крепости да горячий чай с блинчиками.

Будет на крепости и кое-что необычное: блинный аукцион и первый в России масленичный парад веников. А еще запланированы мероприятия на любой вкус: для любителей лицезреть – казачья фланкировка саблями и нагайками, для любителей активностей – состязания в боях «на кулачках», «на подушках», «по-петушиному» и перетягивании каната. А в конце гуляний гостей ожидает традиционное прощание с Зимой: обряд сжигания чучела и всеобщий хоровод.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

29 февраля, начало в 12.00

Цена билетов: 20 рублей.

Масленица-кривошейка и «Щедрыня». ФОТО: ФЭЦ "Щедрыня"

Масленица-кривошейка и «Щедрыня». ФОТО: ФЭЦ "Щедрыня"

Масленица-кривошейка и «Щедрыня»

Блины, хороводы да песни

Каждый день широкой масленицы имеет свое название. Например, шестой день – это «Золовкины посиделки». Именно в этот субботний вечер фольклорно-этнографический центр «Щедрыня» приглашает горожан на танцевальный вечер.

Здесь будут водить масленичные хороводы, танцевать – в частности, танцы «тройками» и сольно. А еще будут народные игры и песни в исполнении фольклорного ансамбля «Щедрыня».

Как и водится на Масленицу, гостей попотчуют блинами, напоят вкусным чаем, добрым словом, шуточками да прибауточками!

К слову, на празднике приветствуется наличие народных костюмов. Для девушек желательны длинные широкие юбки и платья.

ДК «Строитель»

ул. Орджоникидзе, 23

29 февраля, начало в 15.00

Цена билетов: 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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