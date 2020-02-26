2020-02-26T14:29:40+03:00
Общество

Начальник полиции: В Кузбассе существует криминальное движение АУЕ

Однако все представители под контролем правоохранителей
Мария КОЛОСОВА
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Начальник полиции: В Кузбассе существует криминальное движение АУЕ. Фото Юрий БЕЛИНСКИЙ (ТАСС)Начальник полиции: В Кузбассе существует криминальное движение АУЕ. Фото Юрий БЕЛИНСКИЙ (ТАСС)
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Замначальника ГУ МВД России по Кемеровской области - начальник полиции Александр Табакаев подтвердил, что в Кузбассе существует криминальное молодежное движение АУЕ. Однако он уверил, что его представители находятся под контролем ведомства.

Вопрос о криминальной обстановке в молодежной среде на втором заседании Заксобрания Кузбасса Александру Табакаеву задал депутат от фракции КПРФ Николай Мухин.

- В Кузбассе, как и в целом по России множится число неформальных криминальных организаций молодежи, в том числе такое течение, как АУЕ, - отметил он. - Жизнь по понятиям, криминальный тренд молодежь, к сожалению, считает модным. Что делает полиция Кузбасса, чтобы переломить эту ситуацию?

Александр Табакаев подтвердил, что в территориях действительно есть отдельные последователи этого движения. Однако влияния на криминогенную обстановку в регионе в целом они не оказывают.

- Уголовных преступлений, правонарушений, каких-либо акций за данной категорией несовершеннолетних не зафиксировано, - отметил он. - У нас есть специальное подразделение, которое следит за ситуацией, в том числе мы ведем мониторинг в сети интернет, работаем во взаимодействии с участковыми в территориях. В любом случае они находятся у нас под контролем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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