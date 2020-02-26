Начальник полиции: В Кузбассе существует криминальное движение АУЕ

Замначальника ГУ МВД России по Кемеровской области - начальник полиции Александр Табакаев подтвердил, что в Кузбассе существует криминальное молодежное движение АУЕ. Однако он уверил, что его представители находятся под контролем ведомства.

Вопрос о криминальной обстановке в молодежной среде на втором заседании Заксобрания Кузбасса Александру Табакаеву задал депутат от фракции КПРФ Николай Мухин.

- В Кузбассе, как и в целом по России множится число неформальных криминальных организаций молодежи, в том числе такое течение, как АУЕ, - отметил он. - Жизнь по понятиям, криминальный тренд молодежь, к сожалению, считает модным. Что делает полиция Кузбасса, чтобы переломить эту ситуацию?

Александр Табакаев подтвердил, что в территориях действительно есть отдельные последователи этого движения. Однако влияния на криминогенную обстановку в регионе в целом они не оказывают.

- Уголовных преступлений, правонарушений, каких-либо акций за данной категорией несовершеннолетних не зафиксировано, - отметил он. - У нас есть специальное подразделение, которое следит за ситуацией, в том числе мы ведем мониторинг в сети интернет, работаем во взаимодействии с участковыми в территориях. В любом случае они находятся у нас под контролем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая криминальная чума России: банды малолеток уже крышуют торговые центры

В школе села Первомайское (Приморский край) - скандал. Родители пятиклассников пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на учебу «по понятиям». Мол, пришли в школу какие-то мужчины и провели с мальчиками «урок полового воспитания». Говорили о том, что нельзя здороваться за руку с геем, а то на зоне потом с ними могут сделать что-то плохое.(подробности)