Бывший начальник кузбасского ГУФСИН возместит ущерб 44 миллиона рублей

В среду, 26 февраля, в законную силу вступил приговор бывшему начальнику кузбасского ГУФСИН Константину Антонкину. Теперь ему придется возместить ущерб в 44 миллиона рублей, причиненный преступлением.

Напомним, что в 2012 – 2013 года Константин Антонкин, воспользовавшись занимаемой должностью, незаконно заключил госконтракт на разработку проектно-сметной документации для строительства нового СИЗО в Кузбассе. После этого он склонил руководство строительной компании на заключение договора субподряда на разработку данной документации с другой фирмой. В дальнейшем от субподрядчика экс-руководитель ГУФСИН получил взятку в размере 10 миллионов рублей.

В результате условия государственного контракта на разработку проектно-сметной документации остались не выполненными, также были незаконно потрачены бюджетные средства в размере более 44 миллионов рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

На суде Константин Антонкин своей вины не признал. Однако, выслушав все доводы обвинения, суд назначил ему 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также в течение четырех лет ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Согласно приговору суда, все имущество, которое было получено Антонкиным в качестве взятки, конфисковано в доход государства. Также в полном объеме суд удовлетворил исковые требования ГУФСИН России по Кемеровской области о возмещении ущерба в сумме 44 миллиона рублей в доход государства.

-Осужденный не согласился и обжаловал приговор. Сегодня Кемеровский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, приговор – без изменения, - добавили в надзорном ведомстве.

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