2020-02-26T14:37:33+03:00
Общество

Бывший начальник кузбасского ГУФСИН возместит ущерб 44 миллиона рублей

Решение суда вступило в законную силу
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Бывший начальник кузбасского ГУФСИН возместит ущерб 44 миллиона рублей. Фото: Правоохранительный портал КузбассаБывший начальник кузбасского ГУФСИН возместит ущерб 44 миллиона рублей. Фото: Правоохранительный портал Кузбасса
Изменить размер текста:

В среду, 26 февраля, в законную силу вступил приговор бывшему начальнику кузбасского ГУФСИН Константину Антонкину. Теперь ему придется возместить ущерб в 44 миллиона рублей, причиненный преступлением.

Напомним, что в 2012 – 2013 года Константин Антонкин, воспользовавшись занимаемой должностью, незаконно заключил госконтракт на разработку проектно-сметной документации для строительства нового СИЗО в Кузбассе. После этого он склонил руководство строительной компании на заключение договора субподряда на разработку данной документации с другой фирмой. В дальнейшем от субподрядчика экс-руководитель ГУФСИН получил взятку в размере 10 миллионов рублей.

В результате условия государственного контракта на разработку проектно-сметной документации остались не выполненными, также были незаконно потрачены бюджетные средства в размере более 44 миллионов рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

На суде Константин Антонкин своей вины не признал. Однако, выслушав все доводы обвинения, суд назначил ему 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также в течение четырех лет ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Согласно приговору суда, все имущество, которое было получено Антонкиным в качестве взятки, конфисковано в доход государства. Также в полном объеме суд удовлетворил исковые требования ГУФСИН России по Кемеровской области о возмещении ущерба в сумме 44 миллиона рублей в доход государства.

-Осужденный не согласился и обжаловал приговор. Сегодня Кемеровский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, приговор – без изменения, - добавили в надзорном ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбасского начальника ГУФСИН Константина Антонкина заключили под стражу

Кузбасского начальника ГУФСИН заключили под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения.

В отношении Константина Антонкина было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.(подробности)

Кузбасского начальника ГУФСИН поместили в кемеровский СИЗО

Кузбасского начальника ГУФСИН Константина Антонкина поместили в кемеровский СИЗО. Его этапировали из Новосибирска.

Следователи подозревают его в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012 году подозреваемый предложил директору строительной организации обеспечить заключение государственного контракта на сумму порядка 60 миллионов рублей. Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора.(подробности)

Начальник кузбасского ГУФСИН доставлен в СИЗО Новосибирска

Начальник кузбасского ГУФСИН доставлен в СИЗО Новосибирска. Информация об этом появилась сегодня в СМИ.

Источник сообщает, что Константин Антонкин покинул здание своего ведомства в сопровождении правоохранительных органов. Также по имеющейся информации его должны были доставить в следственный изолятор города Новосибирска.(подробности)

Экс-начальника кузбасского ГУФСИН отправили в колонию строгого режима

Экс-начальника кузбасского ГУФСИН Константина Антонкина отправили в колонию строгого режима. Он обвинялся в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
МегаФон открыл для россиян международный 5G-роуминг
Путешествующие за границу россияне смогут пользоваться самой быстрой технологией мобильной связи на планете. Такую возможность им первым среди отечественных операторов предоставил МегаФон, запустив для своих абонентов международный 5G-роуминг
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: К вернувшимся из Китая врачи приезжают вместе с полицией
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем [видео]
Новости 24
РСХБ реализовал механизм удаленной идентификации для граждан Российской Федерации
Пятеро школьников пришли пьяными на занятия
РСХБ удвоил финансовую поддержку российских экспортеров мяса птицы
Более 8 миллионов рублей выделят на помощь бездомным животным Кемерова
В посылке из Китая новокузнечанин обнаружил странный белый порошок
10 грабежей и разбоев: замначальника полиции Кузбасса рассказал о подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска
Фермеры заплатили 50 тысяч рублей из-за угрозы лесам Кузбасса
Землетрясение магнитудой в 3,9 произошло в Кузбассе
Кузбасских водителей ждут мокрый снег и гололед
У Кузбасса изменился официальный флаг
Россельхозбанк увеличил объем ипотечного кредитования для военнослужащих в 4 раза
Стали известны имена 16 финалисток конкурса «Миссис Кузбасс 2020»
В Кузбассе от стаи бродячих собак спасли косулю
Депутаты приняли в окончательном чтении закон о новом гербе Кузбасса
Двое рабочих на проспекте Металлургов в Новокузнецке устроили драку вместо ремонта
Кузбассовец заплатил 320 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля
В Кемерове главбух строительной фирмы присвоила себе почти 8 миллионов рублей
Один человек погиб при столкновении легковушки с цементовозом в Кемерове
Клиенты Россельхозбанка смогут носить картину в кармане
Кузбассу предсказывают сложный паводок
ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об опасности на дорогах
В Кузбассе уровень заболеваемости ВИЧ превысил средний уровень по стране
Более 550 надписей с рекламой наркотиков закрасили в Кемерове
В Кемерове пожар в частном доме тушили более 30 человек
Превышение концентрации опасного вещества в воздухе зафиксировали в Кемерове и Новокузнецке
В Новокузнецке избили 82-летнего пенсионера
Кузбасс может остаться без телевидения и радио