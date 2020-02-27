Как изменится бассейн «Лазурный» в Кемерове после реконструкции

Окупится через девять лет

Кемеровчане, не один месяц ждавшие открытия бассейна «Лазурный», теперь знают, когда должна завершиться его реконструкция. О дате открытия сообщил губернатор Сергей Цивилев.

27 февраля глава региона провел встречу с собственников бассейна «Лазурный» Игорем Лукиным, тренерским составом и родительским комитетом детских спортивных школ. Он отметил, что бассейн важен для города и горожан, а потому должен работать. Дорожки длиной 50 метров необходимы и для занятий пловцов, и просто для свободного плавания взрослых и детей.

- Бассейн был закрыт летом прошлого года для проведения профилактических работ. Но техническая экспертиза показала, что чаша нуждается в капитальном ремонте, как и оборудование. Объекту - 52 года, его состояние – неудовлетворительное. Наша задача - приложить максимум усилий, чтобы обеспечить качественную и безопасную работу спортивного объекта, - подчеркнул губернатор.

Собственник подтвердил, что как непосредственно чаша, так и все помещение бассейна требует ремонта.

- Мы изучили опыт подобных реконструкций и работу других плавательных центров, чтобы найти оптимальный вариант решения, - отметил Игорь Лукин.

В качестве одного из вариантов он предложил сделать одинаковую глубину по всей длине чаши - до 2,1-2,5 метра (сейчас максимальная глубина в бассейне составляет шесть метров). Это сократит нагрузку на фундамент и объем подготовки воды на одну тысячу тонн, а вместе ними и расходы. Кроме того, в «Лазурном» планируется установить современную энергосберегающую систему нагрева воды. В перспективе будет выполнена модернизация системы циркуляции воздуха, переоборудованы душевые и раздевалки, установлен бассейн для плавания грудничков.

- Современные технологии позволят кардинально модернизировать бассейн, обеспечить качество и комфорт для посетителей, сократить расходы на обслуживание объекта до 40% и таким образом избежать кардинального повышения стоимости услуг. По предварительным подсчетам, инвестиции в размере более 150 миллионов рублей окупятся через девять лет. Инвестор-партнер уже определен, - отметил Игорь Лукин.

Открытия бассейна кемеровчане ждут с августа прошлого годаФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Проголосовали единогласно

Во время встречи Сергей Цивилев отметил, что за реализацией такого социально значимого проекта будет вестись наблюдение со стороны активистов. Для тщательной проработки всех его нюансов глава региона поручил создать рабочую группу. В нее войдут представители родительского комитета и тренерского состава спортшкол.

Сергей Цивилев озвучил несколько пунктов проекта, за которые участники совещания проголосовали единогласно. В их числе - сохранение длины 50 метров, изменение глубины, модернизация систем подготовки воды и циркуляции воздуха, открытие бассейна к 1 сентября 2020 года.

А к 2021 году планируется обновить и фасад здания.

- Спорткомплекс должен визуально соответствовать объектам культурного кластера, которые будут построены рядом, стать современным красивым сооружением, - добавил глава региона.

Справка «КП»

Бассейн «Лазурный» в Кемерове был закрыт 8 июля 2019 года. На сайте спорткомплекса появилась информация о проведении плановых профилактических работ. Открыть для посетителей его планировали уже 4 августа, однако ремонт к тому времени не завершился.

Новым сроком открытия было названо 1 ноября. Детей, которые занимались в спортшколах, до этого времени распределили по другим учреждениям города. И вновь бассейн открыт не был. 2 ноября глава Кемерова Илья Середюк и собственник «Лазурного» Игорь Лукин встретились с общественниками, тогда и стало известно, что спортивному объекту требуется серьезная реконструкция. Следующий срок открытия тогда называть не стали, поскольку проект реконструкции находился в стадии доработки, не была известна окончательная стоимость работ и источники финансирования.

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