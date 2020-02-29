Горнолыжница из Кузбасса стала победительницей чемпионата России

С 23 по 28 февраля в Кузбассе на горе Туманной в Таштаголе проходили знаковые соревнования - чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров по горнолыжному спорту.

Участие в соревнованиях принимали более 200 ведущих спортсменов России из 18 регионов. Среди них выступали 14 кузбассовцев. Одновременно с российскими чемпионатами проходили старты FIS (Международной федерации лыжного спорта), на которые приехали горнолыжники из Сербии, Аргентины, Казахстана, Великобритании, Республики Беларусь и Польши.

Отличные результаты показала спортсменка из Кузбасса Анастасия Силантьева. В ее копилке – первое место на Чемпионате России, «золото» в слалом-гиганте и «серебро» в слаломе. В старте FIS наша землячка завоевала «бронзу». Еще одна победительница – Анна Нагайцева – в первенстве России среди юниорок и юниоров, стартах FIS в дисциплине слалом завоевала «бронзу».

Эксперты FIS отметили высокий уровень подготовки трассы, бесперебойную работу всех систем фиксации и связи: судейская команда осталась удовлетворена организацией передачи результатов заездов. Все протоколы действительны и загружены на сайт федерации.

- В 2023 году в Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда на горе Туманной пройдут международные детские спортивные игры «Дети Азии», и по поручению губернатора Сергея Цивилева мы уже начали готовиться к этому событию, нам понятно, какое оборудование еще нужно добавить, что усовершенствовать, — подчеркнул на закрытии соревнований Владимир Макута

На прощание коренные жители Шории и местный шаман провели обряд кормления духа огня, а затем гостей Кузбасса пригласили поучаствовать в обряде благопожелания.