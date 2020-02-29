2020-02-29T10:21:02+03:00
Общество

В Новокузнецке пьяный лихач удирал от полицейских на скорости 230 километров в час

На мужчину составлено 12 протоколов
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Новокузнецке пьяный лихач удирал от полицейских на скорости 230 километров в час. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиВ Новокузнецке пьяный лихач удирал от полицейских на скорости 230 километров в час. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Полицейские Новокузнецка задержали мужчину, который сел пьяным за руль. Просто так стражам порядка он решил не сдаваться и устроил гонки на скорости 230 километров в час.

28 февраля, примерно в 20.00, в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Циолковского на тротуаре с нарушениями припаркован Porsche Cayenne, а его водитель сидит в салоне и распивает алкоголь. На место выехал ближайший наряд ДПС, но поговорить с нарушителем не удалось. При виде людей в форме водитель закрыл двери и сорвался с места. Полицейским пришлось отправиться в погоню.

-Нарушитель на большой скорости двигался в направлении южного выезда из города. На требование инспекторов остановиться автомобилист не реагировал, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации, несколько раз проехал на красный сигнал светофора. Скорость автомобиля лихача достигала 230 километров в час, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Заблокировать машину удалось на улице Гончарова. За ее рулем находился 31-летний житель Новосибирска, который смог пройти освидетельствование на состояние опьянения только с третьем попытки. Алкотестер показал 0,665 миллиграмм на литр. При этом мужчина вел себя агрессивно, поэтому полицейским пришлось заковать его в наручники.

Как выяснилось позже, новосибирец сел пьяным за руль, уже будучи лишенным прав за аналогичный проступок. Также он является фигурантом уголовного дела, возбужденного за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

-В общей сложности полицейские составили на нарушителя 12 административных протоколов: четыре – за выезд на встречную полосу, шесть – за проезд на запрещающий сигнал светофора, по одному – за управление транспортом, будучи лишенным водительских прав и за отказ от остановки транспортного средства, - сообщили подробности в ведомстве.

Также в отношении лихача сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«В школу не ходил, целыми днями пел в подъезде» - рассказывают соседи мальчика Миши. Того, который попросил помощи у Путина
Конечно, ребенку с бабулей лучше. Но для этого ему надо исправиться и слушаться старших. Учиться, делать уроки. Ничего этого в семье не было [видео]
Новости 24
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +5 градусов
МЧС Кузбасса предупреждает об опасных сосульках
В Новокузнецке сносят уличные киоски и торговые павильоны
Сергей Цивилев рассказал о ходе ремонта гимназии №21 в Кемерове
800 полицейских будут охранять порядок по время Масленицы в Кузбассе
Полиция третий месяц разыскивает 22-летнего кемеровчанина
Актеры кемеровской студии-театра рассказали заключенным о жизни «человеков»
Сбежавшую из дома студентку полиция нашла за креслом
Белово стал городом трудовой доблести и воинской славы
Рецидивист попытался угнать четыре машины за ночь в Кемерове
С ножом на ребенка: кемеровчанин угрожал расправой 5-летнему мальчику
Уснул в снегу: полицейские нашли пропавшего новокузнечанина в сугробе
Нового прокурора назначили в Новокузнецке
Стрельба у супермаркета: неизвестный смертельно ранил кузбассовца
За выброшенного в мусорку младенца жительница Кузбасса заплатит штраф
Сергей Цивилев побывал на стройплощадке уникального спорткомплекса в Белове
Гибелью кузбасского почтальона заинтересовался Следком
В двух районах Новокузнецка на несколько дней отключат горячую воду
Из-за непогоды между Кузбассом и Алтаем перекрыли дорогу
Россельхозбанк: к 23 февраля россияне предпочитают покупать спорттовары
Кузбассовцев приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»
В Кемерове запретят стоянку автотранспорта на бульваре Строителей
Из-за радиоактивного газа кузбасские школьники лишились столовой
Четыре человека погибли в горящей машине на кузбасской трассе