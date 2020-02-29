В Новокузнецке пьяный лихач удирал от полицейских на скорости 230 километров в час

Полицейские Новокузнецка задержали мужчину, который сел пьяным за руль. Просто так стражам порядка он решил не сдаваться и устроил гонки на скорости 230 километров в час.

28 февраля, примерно в 20.00, в дежурную часть поступило сообщение, что на улице Циолковского на тротуаре с нарушениями припаркован Porsche Cayenne, а его водитель сидит в салоне и распивает алкоголь. На место выехал ближайший наряд ДПС, но поговорить с нарушителем не удалось. При виде людей в форме водитель закрыл двери и сорвался с места. Полицейским пришлось отправиться в погоню.

-Нарушитель на большой скорости двигался в направлении южного выезда из города. На требование инспекторов остановиться автомобилист не реагировал, неоднократно выезжал на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации, несколько раз проехал на красный сигнал светофора. Скорость автомобиля лихача достигала 230 километров в час, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Заблокировать машину удалось на улице Гончарова. За ее рулем находился 31-летний житель Новосибирска, который смог пройти освидетельствование на состояние опьянения только с третьем попытки. Алкотестер показал 0,665 миллиграмм на литр. При этом мужчина вел себя агрессивно, поэтому полицейским пришлось заковать его в наручники.

Как выяснилось позже, новосибирец сел пьяным за руль, уже будучи лишенным прав за аналогичный проступок. Также он является фигурантом уголовного дела, возбужденного за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

-В общей сложности полицейские составили на нарушителя 12 административных протоколов: четыре – за выезд на встречную полосу, шесть – за проезд на запрещающий сигнал светофора, по одному – за управление транспортом, будучи лишенным водительских прав и за отказ от остановки транспортного средства, - сообщили подробности в ведомстве.

Также в отношении лихача сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.