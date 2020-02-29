2020-02-29T10:21:02+03:00
Происшествия

Группа телефонных мошенников из Кузбасса обманула жителей 18 регионов России

Объем уголовного дела составил 53 тома
Ирина АВТУШКО
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Группа телефонных мошенников из Кузбасса обманула жителей 18 регионов РоссииГруппа телефонных мошенников из Кузбасса обманула жителей 18 регионов РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе завершено расследование уголовного в отношении ОПГ, занимавшейся телефонными мошенничествами. Преступники успели обманом присвоить деньги жителей 18 регионов России.

Уголовное дело было возбуждено против пяти жителей Кемерова и Белова, входивших в состав организованной группы. Их обвиняют в одном эпизоде кражи и 20 эпизодах мошенничества.

Следствием было установлено, что преступную группу создал 28-летний кемеровчанин. Он же вовлек в нее знакомых и родственников, в том числе, и супругу. В течение 2017 и 2018 года трое мужчин и две женщины от имени кредитной организации размещали в Интернете объявления о якобы предоставляемых займах гражданам с любой кредитной историей. Тем, кто хотел получить деньги, обвиняемые сообщали, что для оформления кредита необходимо оплатить страховку и другие услуги. А сразу после перечисления денег вносили заемщиков в «черный список».

-По такой схеме участники организованной группы совершили 21 преступление в отношении жителей Красноярского, Пермского, Приморского и Ставропольского краев, Астраханской, Белгородской, Воронежской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Республик Бурятия, Саха, Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 160 тысяч рублей. В целях его возмещения на имущество обвиняемых наложен арест, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В случае совершения четырех преступлений организаторы привлекали двух знакомых, которым также предъявлено обвинение в мошенничестве.

Объем уголовного дела составил 53 тома. Сейчас оно передано в суд. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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