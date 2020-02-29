2020-02-29T15:10:53+03:00
Общество

На Площади Побед новокузнечане спели песню про «Катюшу»

В течение получаса на Площади Побед звучали песни военных лет [фото, видео]
Екатерина РОМАНОВА
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На Площади Побед новокузнечане спели песню про «Катюшу»На Площади Побед новокузнечане спели песню про «Катюшу»Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Самый масштабный за последние годы песенный флешмоб прошел в Новокузнецке 29 февраля. Порядка двух тысяч человек собрались на Площади Побед, чтобы исполнить песню про легендарную «Катюшу».

На Площади Побед новокузнечане спели песню про «Катюшу».Флешмоб "Во славу победной Катюши"Галина ШЕЛГАЧЕВА

В полдень 29 февраля на Площади Побед, что в Новокузнецке, было многолюдно. Сюда шли и шли горожане, чтобы поучаствовать в самом массовом за последние годы на юге Кузбасса флешмобе «Во славу победной Катюши». По примерным подсчетам, порядка двух тысяч горожан хором исполнили знаменитую песню «Катюша».

В течение получаса на Площади Побед звучали песни военных лет Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В течение получаса на Площади Побед звучали песни военных летФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

И песня, и место были выбраны не случайно: ведь именно КМК в годы Великой Отечественной войны внес весомый вклад в то, чтобы приблизить Победу.

Некоторые пришли на площадь со своим инструментом. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Некоторые пришли на площадь со своим инструментом.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Началось все в 12.30, когда на большом светодиодном экране началась трансляция кадров исторической военной хроники.

Если слова случайно забывались, их можно было увидеть на большом экране. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Если слова случайно забывались, их можно было увидеть на большом экране.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Параллельно шла постановка-зарисовка в исполнении артистов театра «Синтезис» - они рассказывали о том, как жилось рабочим в годы войны, чему они радовались, чем гордились.

Поют и взрослые, и дети. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Поют и взрослые, и дети.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

И наконец, в час дня прозвучали первые аккорды песни. Участники флешмоба с удовольствием пели знакомую с детства песню. А если кто-то забывал слова, тут же вспоминал: их транслировали на большом экране.

Такие акции объединяют людей, - уверена Елена Титарь. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Такие акции объединяют людей, - уверена Елена Титарь.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Мне очень понравилось! Я сама пела все песни, привела детей, родственников, - рассказала Елена Титарь. – Вокруг меня люди тоже все пели, и чувствовалось, что они, как и я, гордятся своим городом и страной. Такие флешмобы объединяют!

Завершился флешмоб песней "День Победы".Флешмоб "Во славу победной Катюши"Галина ШЕЛГАЧЕВА

Пожилые люди, выросшие на песнях Победы, без запиночки подпевали и «Катюшу», и «Казаков», и «Смуглянку». И если одни даже вальсировали под любимые мелодии, то на глазах у других наворачивались слезы. А завершился флешмоб песней "День Победы".

Под "Синий платочек"... Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Под "Синий платочек"...Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

К слову, на флешмобе был и один из символов победы – пятиконечная звезда. Точнее – двухметровая растяжка. Правда, оценить этот масштаб можно было только с высоты.

Пятиконечная звезда. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Пятиконечная звезда.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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