На Площади Побед новокузнечане спели песню про «Катюшу»
Самый масштабный за последние годы песенный флешмоб прошел в Новокузнецке 29 февраля. Порядка двух тысяч человек собрались на Площади Побед, чтобы исполнить песню про легендарную «Катюшу».
На Площади Побед новокузнечане спели песню про «Катюшу».Флешмоб "Во славу победной Катюши"Галина ШЕЛГАЧЕВА
В полдень 29 февраля на Площади Побед, что в Новокузнецке, было многолюдно. Сюда шли и шли горожане, чтобы поучаствовать в самом массовом за последние годы на юге Кузбасса флешмобе «Во славу победной Катюши». По примерным подсчетам, порядка двух тысяч горожан хором исполнили знаменитую песню «Катюша».
В течение получаса на Площади Побед звучали песни военных летФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
И песня, и место были выбраны не случайно: ведь именно КМК в годы Великой Отечественной войны внес весомый вклад в то, чтобы приблизить Победу.
Некоторые пришли на площадь со своим инструментом.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Началось все в 12.30, когда на большом светодиодном экране началась трансляция кадров исторической военной хроники.
Если слова случайно забывались, их можно было увидеть на большом экране.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Параллельно шла постановка-зарисовка в исполнении артистов театра «Синтезис» - они рассказывали о том, как жилось рабочим в годы войны, чему они радовались, чем гордились.
Поют и взрослые, и дети.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
И наконец, в час дня прозвучали первые аккорды песни. Участники флешмоба с удовольствием пели знакомую с детства песню. А если кто-то забывал слова, тут же вспоминал: их транслировали на большом экране.
Такие акции объединяют людей, - уверена Елена Титарь.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
- Мне очень понравилось! Я сама пела все песни, привела детей, родственников, - рассказала Елена Титарь. – Вокруг меня люди тоже все пели, и чувствовалось, что они, как и я, гордятся своим городом и страной. Такие флешмобы объединяют!
Завершился флешмоб песней "День Победы".Флешмоб "Во славу победной Катюши"Галина ШЕЛГАЧЕВА
Пожилые люди, выросшие на песнях Победы, без запиночки подпевали и «Катюшу», и «Казаков», и «Смуглянку». И если одни даже вальсировали под любимые мелодии, то на глазах у других наворачивались слезы. А завершился флешмоб песней "День Победы".
Под "Синий платочек"...Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
К слову, на флешмобе был и один из символов победы – пятиконечная звезда. Точнее – двухметровая растяжка. Правда, оценить этот масштаб можно было только с высоты.
Пятиконечная звезда.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU