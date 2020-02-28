Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

В духе Средневековья

Идем на концерт.

Таинственное Средневековье, время контрастов и противоречий: войн и великих открытий, рыцарских подвигов и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд в грандиозном шоу Gregorian Opera «The Mirror of Enigma»!

Когда заканчиваются игры за престол, из тени выходит настоящая королева и ей принадлежит весь мир! Кто она - невинный ангел или порочный демон, закончится ли вечное противостояние мужского и женского, силы и красоты?

Аутентичное живое исполнение собственных авторских произведений и любимых хитов Depeche Mode, Duran Duran, Enigma, Limp Bizkit, The Beatles, Rammstein, мистика григорианского хорала, непередаваемая красота европейской готики, многогранность нью-эйджа ставят Gregorian Opera «The Mirror of Enigma» в ряду лучших мировых шоу.

Чарующее пение хора Enchanted Voices, сильный голос певицы Ksana, приглашенной специально для участия в данном проекте, виртуозная игра музыкантов, 20 ярких номеров в режиме нон-стоп, великолепная музыкальная история, воплотившая богатые музыкальные традиции Европы, не оставят равнодушными даже самого искушенного зрителя. Концерт Gregorian Opera «The Mirror of Enigma» - это тот самый случай, когда шоу еще не закончилось, но уже хочется продолжения!

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

1 марта, начало в 19.00

Цена билетов: от 1000 до 3000 рублей

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Посетителям музея ИЗО будет представлено около 130 различных произведений - икон, мозаик, миниатюр. Фото: Администрация правительства Кузбасса.

Святые неразделенной церкви

Отправляемся на международную выставку.

В кемеровском музее ИЗО открылась международная выставка «Святые неразделенной церкви». Посетителям будет представлено около 130 различных произведений - икон, мозаик, миниатюр.

В масштабном проекте приняли активное участие иконописные мастерские и отдельные художники из России и Беларуси, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Франции и других стран. Все они вдохновлялись общей творческой задачей: написать иконы святых, просиявших в странах Западной Европы в первое тысячелетие благовестия Христова, до разделения Церквей Востока и Запада. Эти святые - миссионеры и пастыри, монархи и воины, ученые и простецы, иноки и миряне, люди разных сословий и разных культур - каждый по-своему последовал за Христом, многие из них приняли мученический венец. Проект необычен и уникален: он познакомит зрителя с образами святых первого тысячелетия, одинаково почитаемых в восточной и западной церкви, и представит те страницы истории Церкви, которые практически неизвестны большинству православных христиан в России.

Музей ИЗО

пр. Советский, 48

Вторник - суббота - с 10.00 до 19.00, воскресенье - с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 до 250 рублей

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В музее-заповеднике «Томская писаница пройдет Всекузбасская #инстамасленица2020. Фото: «Томская писаница».

Весело, шумно и - вкусно!

Едем на Масленицу в музей-заповедник.

В музее-заповеднике «Томская писаница пройдет Всекузбасская #инстамасленица2020 - это праздник абсолютно нового формата! В насыщенной программе значатся мастер-классы, интерактивные конкурсы, DJ-сет каверов народных песен, детская игровая программа, масленичный столб, красочное файер-шоу и более тысячи блинов. А чучело Масленицы здесь будет самым высоким в Кузбассе - целых восемь метров!

В этот же день состоятся проводы главного персонажа зимы в Кузбассе - Деда Мороза! На фоне аэроменов, светодиодных экранов, в сопровождении модных спецэффектов Дед Мороз передаст свои полномочия такой же, как он, современной и модной красавице - Весне.

Для гостей праздника будут работать семь гастрономических зон, символизирующих современную интерпретацию масленичной недели. Каждый участник праздника найдет, где согреться, чем полакомиться и что приобрести в качестве сувенира на память. Отметим Масленицу с размахом!

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

1 марта, начало в 12.00

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Кемеровский «Парк Чудес» приглашает горожан весело и задорно проводить зиму и встретить долгожданную весну. Фото: Максим СЕРКОВ.

На Масленицу - в «Парк Чудес»

Катаемся на аттракционах и дегустируем блинчики.

Кемеровский «Парк Чудес» приглашает горожан весело и задорно проводить зиму и встретить долгожданную весну. В воскресенье, 1 марта, празднование Масленицы развернется сразу на нескольких площадках.

На площадке «Арка» с 14.00 будет проходить конкурсно-развлекательная программа «К нам на блины», все участников ждут подарки, песни, танцы, зажигательные ведущие и суперпозитивные конкурсы. После этого все желающие смогут попробовать свои силы и взобраться на традиционный масленичный столб. Счастливчиков ждет 20 мегапризов! Завершит праздник на площадке сжигание чучела Масленицы и выступление музыкальной группы AVAMI.

На площадке «Автодром» в этот день, с 12.00, будут работать аттракционы - паровозик «Башмачок», «Летающие драконы», «Веселые горки», «Автодром», «Вальс», «Игровые автоматы». А с 14.00 маленьких гостей ждет детская анимация «Тролли в «Парке Чудес».

На площадке «Орбита» в воскресенье, с 14.00, будут проходить мини-игры «Кольцеброс», «Блинопек», «Колодец», «Кольцебол», а также квест дня «Блины».

На площадке «Теннис» тоже будет чем заняться. Здесь организуют мини-игру «Веселые бочки». Ну и, конечно, всех гостей Масленицы ждут герои любимых мультфильмов, яркие фотозоны и праздничная торговля.

Парк Чудес

ул. Кирова, 4

1 марта, начало в 14.00

Вход свободный