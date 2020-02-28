Кемеровские онкологи сделали пациенту новый язык взамен пораженного опухолью органа. Сложнейшая операция с применением новой методики длилась четыре с половиной часа.

В областной клинический онкологический диспансер поступил мужчина с раком языка и дна полости рта с метастазами в лимфоузлы шеи. Болезнь была уже в IV стадии. По словам врачей, пациент долгое время не обращал внимания на огромную язву на языке и пошел к врачам только тогда, когда появились боли.

Специалисты отделения опухолей головы и шеи провели сложнейшую операцию, во время которой удалили пораженный раком язык и сформировали новый орган из тканей самого пациента. Операция длилась четыре с половиной часа.

- Во время операции мы удалили язык, дно полости рта, боковую клетчатку шеи и пораженные лимфоузлы, - рассказал Илья Васильченко, заведующий отделением опухолей головы и шеи ГБУЗ КО ОКОД. - Огромный дефект, который образовался после удаления опухоли, был замещен перемещенным на сосудистой ножке кожно-мышечным лоскутом, взятым с груди пациента. Теперь отработанная методика позволяет хирургам отделения опухолей головы и шеи закрывать обширные дефекты мягких тканей.

По словам медиков, до применения новой методики пациента ждало удаление пораженных органов с частью нижней челюсти. Это приводило к инвалидности.

Отметим, что внедрение методики стало возможным благодаря использованию нового операционного микроскопа, поступившего в рамках национального проекта «Здравоохранение».