2020-02-28T08:54:34+03:00
Происшествия

До пяти человек увеличилось количество погибших в ДТП с горящими машинами в Кузбассе

Единственный выживший в аварии скончался в реанимации [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Количество погибших в ДТП с горящими машинами увеличилось до пяти. ФОТО: vk.com, "Аварийка 42"Количество погибших в ДТП с горящими машинами увеличилось до пяти. ФОТО: vk.com, "Аварийка 42"
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До пяти человек увеличилось количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на автодороге Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк.

Единственный выживший в аварии, которая произошла 28 февраля, около 8.05, на 20-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк, через несколько часов после ДТП скончался в реанимации.

Очевидцы тушат горящие машины на трассе Кемерово - Новокузнек.Видео: vk.com, "Аварийка 42"

Напомним, по предварительным данным ГУ МВД России по Кемеровской области, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, по которой в это же время двигался автомобиль «Газель». Машины столкнулись, а потом одна из них загорелась. Охваченные пламенем автомобили начали тушить очевидцы ДТП, используя огнетушители и забрасывая машины снегом. Они боролись с огнем до прибытия пожарных. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь сотрудникам МЧС.

Три человека, находившиеся в минивэне, а также пассажир грузовика погибли на месте. водителя «Газели» с переломами и ожогами доставили в больницу, однако спустя несколько часов он скончался. В пресс-службе Кемеровского центра медицины катастроф отметили, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Четыре человека погибли в горящей машине на кузбасской трассе.Видео: vk.com, "Аварийка 42"

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - отметили в пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В свою очередь в областной прокуратуре отметили, что проведение процессуальной проверки находится на контроле прокуратуры.

К слову, одной из причин ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия. Так, в ночь на 28 февраля в Кузбассе местами столбики термометров опускались до -12 градусов. Кроме того, на этот день синоптики прогнозируют снег, мокрый снег, усиление ветра до 20 метров в секунду, метели и гололед. В течение дня температура воздуха на территории Кузбасса будет держаться в пределах -2...+3 градусов.

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Четыре человека погибли в ДТП, которое произошло утром 28 февраля. После столкновения автомобили загорелись, и пострадавшие не смогли выбраться из машин. Выжил только один человек - сейчас за его жизнь борются врачи. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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