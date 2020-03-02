2020-03-02T11:23:42+03:00
Общество

Резкое похолодание до -17 после оттепели ожидается в Кузбассе

Синоптики прогнозируют морозы и штормовой ветер
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Резкое похолодание до -17 после оттепели ожидается в КузбассеРезкое похолодание до -17 после оттепели ожидается в КузбассеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Оттепель последних дней февраля и первых дней марта вот-вот сменится морозами и штормовым ветром. Такой прогноз дают синоптики на 3-6 марта.

В ночь на вторник, 3 марта, в Кузбассе ожидается от трех до восьми градусов ниже нуля, при этом местами столбики термометров опустятся до -15. Преимущественно без осадков, однако местами по северу пройдет небольшой снег. Местами ожидаются туманы, дымки, изморозь, на дорогах – гололедица. Днем также пройдет небольшой снег и мокрый снег, а воздух прогреется до 0…+5 градусов. Местами температура воздуха составит не более -5 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 13 метров в секунду.

Ночь на среду, 4 марта, будет холоднее предыдущей на пару градусов. Местами также будет идти снег и мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Днем воздух прогреется до -3…+2 градусов, а порывы юго-западного ветра усилятся до 14 метров в секунду

Местами ожидается до -14 градусов в ночь на 5 марта, в целом же по региону температура будет держаться в пределах -4…-9 градусов. Днем воздух прогреется до -1…+4 градусов, а по северу Кузбасса ожидается не больше -6 градусов. Ветер сменит направление на западное и усилится до 7-12 метров в секунду, при этом местами его порывы могут достигать 13-18 метров. Пройдет небольшой снег и мокрый снег, местами – метели и гололедица.

В пятницу, 6 марта, синоптики прогнозируют похолодание. Ночью столбики термометров будут держаться в пределах -5…-10 градусов, местами опустятся до -12…-17. Днем на большей части Кузбасса ожидается от пяти до 10 градусов мороза, но уже к вечеру похолодает до -12…-17. Западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 13-18 метров в секунду, а его порывы могут достигать 24 метров в секунду. Ожидаются снег и метели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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