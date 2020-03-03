Проекты экологического просвещения получат увеличенные гранты конкурса «Зеленая волна» РУСАЛа

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о старте очередного грантового конкурса «Зеленая волна», победители которого смогут получить до 50 тысяч рублей для озеленения и благоустройства открытых общественных пространств.

В 2019 году в рамках конкурса открыто новое направление – «Экоинициатива», нацеленное на экопросвещение горожан и внедрение методик экологичного потребления. Победившие проекты в данной области смогут претендовать на поддержку до 150 000 рублей.

География конкурса «Зеленая волна» охватывает следующие регионы присутствия компании: г. Волгоград, гг. Братск, Тайшет, Шелехов (Иркутская область), г. Новокузнецк, пгт. Белогорск (Кемеровская область), г. Красноярск, г. Ачинск и Ачинский район, г. Дивногорск, пгт. Таежный, Шарыповский район (Красноярский край), г. Бокситогорск (Ленинградская область), г. Кандалакша (Мурманская область), гг. Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск (Свердловская область), г. Саяногорск (Республика Хакасия).

К участию приглашаются некоммерческие, государственные и муниципальные организации социальной сферы, товарищества собственников жилья и управляющие компании, а также экологические предприниматели.

Прием проектных заявок продлится с 25 февраля по 23 марта на онлайн-платформе https://grants.fcsp.ru/ . Следующий этапом станет экспертиза проектов, которая завершится 30 апреля. Победители конкурса будут объявлены в мае 2020 года.

- Конкурс «Зелёная волна» стал весенней традицией в городах присутствия РУСАЛа. С 2017 года при грантовой поддержке компании было высажено более 11 000 деревьев в 17 городах России – а это десятки зелёных уголков, созданных на городских улицах, ухоженных дворовых площадок и уютных мест для семейного отдыха. В этом году мы также готовы поддержать инициативы, которые привлекут большее внимание к теме сохранения окружающей среды и помогут внедрить экологические практики в повседневную жизнь горожан, - комментирует Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

В Новокузнецке в помощь заявителям организуется Школа городских изменений РУСАЛа, которая пройдет в научно-познавательном центре «Кузница наук» (пр. Энтузиастов, 16, 2 этаж):

04 марта (среда), 15:00 - 17:00 - презентация грантового конкурса, мастер-класс по заполнению заявки на сайте, презентация топ-10 эко-инициатив. Ведущие - Алена Антропова, координатор грантового конкурса «Зеленая волна», Галина Пальянова, председатель совета молодежи Кузнецкого района.

11 марта (среда), 15:00 - 18:00 - семинар «Экологический проект: полезная идея и вдохновляющая практика». Выстраивание логики социального проекта, информация о выборе саженцев в нашем городе. Эксперты - Алена Антропова, координатор грантового конкурса, Светлана Ладе и Татьяна Демидова, менеджеры ООО «Зеленстрой».

18 марта (среда), 15:00 - 18:00 - расширенная консультация для участников конкурса. Ведущая - Алена Антропова, координатор грантового конкурса.

Регистрация на мероприятия обязательна, участие бесплатное. Ссылка для регистрации .

Кроме того, РУСАЛ организует серию вебинаров по темам, связанным с направлениями конкурса «Зеленая волна».

3 марта в 10:00 московского времени.

«Озеленение: какие саженцы лучше выбрать» - Полина Варыгина, инженер садово-паркового строительства, ландшафтный дизайнер садовой компании «Клен». Ссылка на трансляцию.

6 марта в 12:00 московского времени.

«Волонтерские экопроекты: успешные кейсы» - Роман Саблин, сооснователь компании «Зелёный Драйвер», Школы экотренеров и Школы экологистов, автор книги "Зеленый Драйвер. Код к экологичной жизни в городе". Ссылка на трансляцию.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Информацию о конкурсе можно узнать на сайте https://fcsp.ru/program/pomogat_prosto/grant/. Консультации по участию в Новокузнецке: (384-3)39-70-71, 8-913-423-93-90, antropova@fcsp.ru - Алена Антропова, координатор грантового конкурса

Для справки:

Конкурс «Зеленая волна» реализуется в рамках социальной программы РУСАЛа «Помогать просто», направленной на развитие корпоративного и общегородского волонтерства. Программа также включает в себя грантовый конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто», экологические марафоны «День рек», благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», а также партнерский проект «Национальный совет по корпоративному волонтерству».

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