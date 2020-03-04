2020-03-04T10:12:20+03:00
Общество

Врачи редких специальностей приехали работать в Чебулинский район

В районную больницу удалось привлечь 17 специалистов
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Врачи редких специальностей приехали работать в Чебулинский районВрачи редких специальностей приехали работать в Чебулинский районФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В рамках программы «Земский доктор» штат Чебулинской районной больницы пополнили 17 врачей дефицитных специальностей. В качестве поддержки они получили единовременные выплаты.

Сегодня ликвидация кадрового дефицита, повышение доступности медицинской помощи для жителей моногородов и сельских населенных пунктов являются приоритетными задачами нацпроекта «Здравоохранение». В Чебулинской больнице активно занимаются в Чебулинской больнице. В учреждение уже удалось привлечь 17 специалистов, в их числе - участковые терапевты, стоматологи, врачи клинической лабораторной диагностики, травматолог-ортопед, хирург, офтальмолог, невролог, оториноларинголог, педиатр и дерматовенеролог.

Все они в рамках федеральной программы получили единовременные выплаты – по одному миллиону рублей. Кроме того, некоторым специалистам на месте помогли решить и квартирный вопрос. Например, Никите и Светлане Буковым местные власти предоставили служебное жилье в доходном доме. Глава семьи трудится в больнице врачом травматологом – ортопедом, а его супруга работает дерматовенерологом. Еще одна семья приобрела жилье как раз на средства, полученные по программе «Земский доктор» - это Руслан и Ольга Шелковы. Он работает в Чебулинской больнице врачом-хирургом, а она врачом-терапевтом участковым.

Добавим, что в ближайшие три года здесь ждут еще четырех врачей и провизора.

Справка «КП»

Какие меры поддержки врачей есть в Кузбассе:

-с 2019 года по 1 миллиону рублей получают врачи дефицитных специальностей и фельдшеры ФАП. 5выплату получили уже 50 специалистов;

-на 135 увеличено количество бюджетных мест в Кемеровский областной медицинский колледж на текущий учебный год;

-действуют программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», в рамках которой предоставляются единовременные компенсационные выплаты медработникам ( по 1 миллиону уже получили 58 врачей и по 500 тысяч рублей – 53 фельдшера);

-действует программа непрерывного медицинского образования – ею охвачено 16156 человек;

-в 2019 образовательную программу прошли 698 фельдшеров, работающих на врачебных приемах и бригадах скорой медицинской помощи.

-разрабатывается ряд дополнительных мер материальной поддержки – доплата за наставничество, формирование фонда служебного жилья и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нацпроекты: будущее Кузбасса»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Очнулась в больнице с капельницей в руке»: девушка похудела до 40 килограммов из-за подколов друзей
Она ела по три ложки в день, хотя работала помощником повара, а потом вовсе отказалась от пищи. Врачи чудом спасли сибирячку от инсулиновой комы, а потом ее бросил парень
Новости 24
Шесть противоразмывных поездов будут контролировать паводок в Кузбассе
Маленькая девочка в легкой одежде застряла на балконе в Кузбассе
Кузбасские хирурги удалили из почки пациентки 15-сантиметровые камни
В Кемерове началась активная стадия строительства культурного кластера
Кузбасские полицейские не дали детям попасть под колеса автомобилей
В Новокузнецке продолжается реконструкция Бызовского шоссе
Кемеровчанка отсудила 300 тысяч рублей за полученные в ДТП травмы
Жительница Кузбасса сохранила чеки и выиграла суд у коллекторов
Кузбассовца убили в день его рождения за отказ работать
Взялся за старое: вор-рецидивист из Новокузнецка попался на 32-й краже
Более 17 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ в Кузбассе
Почистили: пенсионерка из Кузбасса запустила Касперских и осталась без денег