Врачи редких специальностей приехали работать в Чебулинский район

В рамках программы «Земский доктор» штат Чебулинской районной больницы пополнили 17 врачей дефицитных специальностей. В качестве поддержки они получили единовременные выплаты.

Сегодня ликвидация кадрового дефицита, повышение доступности медицинской помощи для жителей моногородов и сельских населенных пунктов являются приоритетными задачами нацпроекта «Здравоохранение». В Чебулинской больнице активно занимаются в Чебулинской больнице. В учреждение уже удалось привлечь 17 специалистов, в их числе - участковые терапевты, стоматологи, врачи клинической лабораторной диагностики, травматолог-ортопед, хирург, офтальмолог, невролог, оториноларинголог, педиатр и дерматовенеролог.

Все они в рамках федеральной программы получили единовременные выплаты – по одному миллиону рублей. Кроме того, некоторым специалистам на месте помогли решить и квартирный вопрос. Например, Никите и Светлане Буковым местные власти предоставили служебное жилье в доходном доме. Глава семьи трудится в больнице врачом травматологом – ортопедом, а его супруга работает дерматовенерологом. Еще одна семья приобрела жилье как раз на средства, полученные по программе «Земский доктор» - это Руслан и Ольга Шелковы. Он работает в Чебулинской больнице врачом-хирургом, а она врачом-терапевтом участковым.

Добавим, что в ближайшие три года здесь ждут еще четырех врачей и провизора.

Справка «КП»

Какие меры поддержки врачей есть в Кузбассе:

-с 2019 года по 1 миллиону рублей получают врачи дефицитных специальностей и фельдшеры ФАП. 5выплату получили уже 50 специалистов;

-на 135 увеличено количество бюджетных мест в Кемеровский областной медицинский колледж на текущий учебный год;

-действуют программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», в рамках которой предоставляются единовременные компенсационные выплаты медработникам ( по 1 миллиону уже получили 58 врачей и по 500 тысяч рублей – 53 фельдшера);

-действует программа непрерывного медицинского образования – ею охвачено 16156 человек;

-в 2019 образовательную программу прошли 698 фельдшеров, работающих на врачебных приемах и бригадах скорой медицинской помощи.

-разрабатывается ряд дополнительных мер материальной поддержки – доплата за наставничество, формирование фонда служебного жилья и др.