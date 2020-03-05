2020-03-05T15:24:45+03:00
Общество

От -23 до +3: на выходных в Кузбассе будет переменчивая погода

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Ирина АВТУШКО
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От -23 до +3: на выходных в Кузбассе будет переменчивая погодаОт -23 до +3: на выходных в Кузбассе будет переменчивая погодаФото: Алексей ФОКИН
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На предстоящих выходных кузбассовцев ждут существенные перепады температур. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на пятницу, 6 марта, по области ожидается -12… -17 градусов, местами, впрочем, будет теплее - всего -2… -7. Днем воздух прогреется до -6… -11, а в отдельных районах - до 0… -5.

В субботу ночью ожидается существенное похолодание - синоптики прогнозируют -18… -23 градуса, днем воздух прогреется до -10… -15, местами до -4… -9. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, меняя свое направление на западное. Временами ожидаются порывы до 14 метров. В этот день также пройдет небольшой, местами умеренный и мокрый снег, в отдельных районах возможны метели.

В воскресенье, 8 марта, ночью ожидается 15-20 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут -4… -9 градусов. Будет дуть западный ветер, временами меняя направление на юго-западное. Ночью его скорость составит 3-8 метров в секунду, ожидаются порывы до 14 метров. Днем ветер усилится до 5-10 метров в секунду, местами до 12-17 метров. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдет небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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