Голосуй за «Миссис Кузбасс-2020»!

В Кузбассе уже вовсю идет конкурс «Миссис Кузбасс-2020». А значит, пришло время выбрать самую обаятельную, привлекательную, талантливую и активную из них. Именно эта конкурсантка станет «Миссис «Комсомольская правда».

16 финалисток конкурса уже прошли строгие кастинги и теперь готовятся к финалу конкурса «Миссис Кузбасс-2020», который состоится 26 марта на сцене ДК «Алюминщик». В день финального шоу будет названо имя той самой женщины, голову которой украсит корона победительницы. А до этого они будут участвовать в многочисленных тренингах и мастер-классах, фотосессиях и занятиях с хореографом.

Все до единой участницы - женщины неординарные и интересные. Они успешно совмещают роль заботливой матери и жены и карьеру, а воспитание детей толкает их к постоянному саморазвитию и совершенствованию. К слову, в общей сложности у 16 финалисток проекта 27 детей! Самому старшему уже исполнилось 23 года, а самому младшему - лишь один годик.

А вот чья мама будет признана «Миссис Кузбасс-2020», мы узнаем 26 марта. В этот же день завершится и голосование на нашем сайте. Участница, набравшая большинство голосов, будет названа «Миссис «Комсомольская правда».