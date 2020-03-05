Сергей Цивилев: «Женщины наравне с мужчинами строят современное общество»

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел торжественный прием в честь Международного женского дня. На него были приглашены женщины, которые добились успехов в разных сферах - образовании, культуре, социальной защите, промышленности, ЖКХ, правоохранительной службе.

- Первый человек, которого мы видим после рождения, - мама. Она посвящает свою жизнь детям. С особой нежностью мы относимся к бабушкам, сестрам и дочерям. Супруга всегда идет плечо к плечу с мужем, поддерживая во всех трудностях, - подчеркнул созидательную женскую природу глава региона.

Вместе с тем он отметил, что женщинам не чужды мужество и твердость духа. Особый героизм они проявили в годы Великой Отечественной войны, заменив мужчин на заводах и в полях, воюя на фронте, вынося раненых солдат с поля боя. После Победы женщины также самоотверженно участвовали в восстановлении разрушенных городов.

- И сегодня наравне с мужчинами они строят современное общество, - подчеркнул Сергей Цивилев.

На встрече губернатор напомнил о подвиге Героя Советского Союза и нашей землячки Зинаиды Туснолобовой-Марченко. Во время войны она работала лаборантом-химиком в тресте «Ленинскуголь» в Ленинске-Кузнецком. За восемь месяцев пребывания на фронте в качестве старшины медицинской службы вынесла с поля боя 123 раненых. В феврале 1943 года во время боя за станцию Горшечное в Курской области она пыталась оказать помощь раненому командиру взвода, но получила тяжелое ранение, потеряла руки и ноги. Лозунг «За Зину Туснолобову!» появился на бортах многих советских танков, самолетов и орудий. После войны она обосновалась в Полоцке, была членом горкома КПСС, вела общественную работу. Была награждена медалью Флоренс Найтингейл Международного комитета Красного Креста, орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды.

- Женщины Кузбасса - это сочетание женственности и чуткости с несгибаемой силой, трудолюбием и терпением, которое вы передаете из поколения в поколение. - сказал Сергей Цивилев. - От вашей житейской мудрости, выдержки, оптимизма, веры и надежды во многом зависит благополучие, настоящее и будущее нашей страны. Спасибо вам за заботу о семьях, о настоящем и будущем Кузбасса и России.

В благодарность за заслуги губернатор вручил присутствующим на приеме женщинам высокие областные награды.