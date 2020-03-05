2020-03-05T15:19:50+03:00
Общество

Сергей Цивилев: «Женщины наравне с мужчинами строят современное общество»

Губернатор провел прием в честь приближающегося Международного женского дня
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Сергей Цивилев: «Женщины наравне с мужчинами строят современное общество». Фото: Пресс-служба АПКСергей Цивилев: «Женщины наравне с мужчинами строят современное общество». Фото: Пресс-служба АПК
Изменить размер текста:

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев провел торжественный прием в честь Международного женского дня. На него были приглашены женщины, которые добились успехов в разных сферах - образовании, культуре, социальной защите, промышленности, ЖКХ, правоохранительной службе.

- Первый человек, которого мы видим после рождения, - мама. Она посвящает свою жизнь детям. С особой нежностью мы относимся к бабушкам, сестрам и дочерям. Супруга всегда идет плечо к плечу с мужем, поддерживая во всех трудностях, - подчеркнул созидательную женскую природу глава региона.

Вместе с тем он отметил, что женщинам не чужды мужество и твердость духа. Особый героизм они проявили в годы Великой Отечественной войны, заменив мужчин на заводах и в полях, воюя на фронте, вынося раненых солдат с поля боя. После Победы женщины также самоотверженно участвовали в восстановлении разрушенных городов.

- И сегодня наравне с мужчинами они строят современное общество, - подчеркнул Сергей Цивилев.

На встрече губернатор напомнил о подвиге Героя Советского Союза и нашей землячки Зинаиды Туснолобовой-Марченко. Во время войны она работала лаборантом-химиком в тресте «Ленинскуголь» в Ленинске-Кузнецком. За восемь месяцев пребывания на фронте в качестве старшины медицинской службы вынесла с поля боя 123 раненых. В феврале 1943 года во время боя за станцию Горшечное в Курской области она пыталась оказать помощь раненому командиру взвода, но получила тяжелое ранение, потеряла руки и ноги. Лозунг «За Зину Туснолобову!» появился на бортах многих советских танков, самолетов и орудий. После войны она обосновалась в Полоцке, была членом горкома КПСС, вела общественную работу. Была награждена медалью Флоренс Найтингейл Международного комитета Красного Креста, орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды.

- Женщины Кузбасса - это сочетание женственности и чуткости с несгибаемой силой, трудолюбием и терпением, которое вы передаете из поколения в поколение. - сказал Сергей Цивилев. - От вашей житейской мудрости, выдержки, оптимизма, веры и надежды во многом зависит благополучие, настоящее и будущее нашей страны. Спасибо вам за заботу о семьях, о настоящем и будущем Кузбасса и России.

В благодарность за заслуги губернатор вручил присутствующим на приеме женщинам высокие областные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кузбассовец побил падчерицу за встречу с друзьями
Кузбассовцев предупредили об усилении ветра до 20 метров в секунду
13-летняя девочка из Анжеро-Судженска выбила знакомой зуб ногой
В Кузбассе стартовал первый набор в Военный учебный центр
Из-за подозрений на коронавирус несколько десятков человек находятся на карантине в Кузбассе
Кузбассовец семь лет скрывался от правосудия после совершения изнасилования
Евгений Никитин вступил в должность главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
Синоптики рассказали о погоде на 8 Марта в Кузбассе
268 домов капитально отремонтируют в Кемерове в 2020 году
Виновный в гибели восьми кузбасских горняков отправится в колонию-поселение
Новокузнецк готовится к сложному паводку
Кузбасским туристам порекомендовали не ездить в Италию, Южную Корею и Иран
Пожилая женщина попала под поезд в Кузбассе
Началась новая стадия ремонта проспекта Металлургов в Новокузнецке
В Кемерове работала опасная заправочная станция
Заразивший любовницу ВИЧ-инфекцией кемеровчанин может сесть на пять лет
Кемеровский суд продлил арест четырем фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»
Кузбассовец проломил голову дяде металлическими нунчаками
В Кемерове стая собак растерзала кошку на глазах у жильцов
Кузбассу в числе других регионов с убылью населения поможет Госдума России
Мост через реку Абу в Новокузнецке сдадут в октябре
За упавший на годовалого ребенка снег кузбасская УК отделалась выговором