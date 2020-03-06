8 Марта 2020 в Кемерове: где отметить и что посмотреть
Международный женский день - это праздник, когда мужчины хотят удивить своих любимых, мам и бабушек, сестер и дочерей. Рассказываем, где можно провести этот день весело и интересно.
Ах эта капризная женская мода
В Кемеровском областном краеведческом музее проходит выставка «Женские образы из XIX в XX век». На ней можно увидеть предметы женского гардероба разных эпох, ювелирные украшения, винтажные косметички, дамские журналы, живописные картины и ретрофотографии. А еще - принять участие в экскурсии и узнать, как менялась женская мода на протяжении двух столетий.
Краеведческий музей (отдел истории)
пр. Советский, 51, тел.: (384-2) 36-33-32
6-9 марта, с 10.00 до 19.00
Цена билетов: от 100 до 200 рублей
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Незабытый подвиг
В отделе военной истории Кемеровского краеведческого музея пройдут экскурсии, посвященные кузбасским женщинам, совершившим боевые и трудовые подвиги. Посетители узнают о героизме Веры Волошиной, Зинаиды Туснолобовой-Марченко, Валентины Кравченко-Савицкой, Анны Юткиной, Марии Косогоровой. Здесь можно будет совершить путешествие во времени, сфотографироваться в ретроавтомобиле Ford-40 Model V8 1934 года выпуска, а также примерить одежду и головные уборы времен Великой Отечественной войны.
Краеведческий музей (отдел военной истории)
Притомкая набережная, 1а, тел.: (384-2) 36-86-09
6-9 марта, с 10.00 до 19.00
Цена билетов: от 100 до 200 рублей
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Все на каток!
Романтичней прогулки под луной может быть разве что катание на коньках. Если прекрасная дама вдруг оступится, то можно как бы невзначай (да-да, совершенно случайно!) приобнять ее за талию.
В субботу стадион «Химик» приглашает кемеровчан на праздничную программу «Весенний комплимент». Милых дам во время массовых катаний ждут конкурсы и сюрпризы. А в воскресенье для всех женщин вход на каток будет с 50-процентной скидкой.
Стадион «Химик»
ул. Калинина, 4, тел: (384-2) 36-77-40
7 марта, начало в 15.00
8 марта, с 13.00 до 22.00
Цена билетов: от 80 до 360 рублей
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Учимся танцевать
Музей-заповедник «Красная Горка» приглашает на творческую мастерскую, где посетителей научат изготавливать куклы-обереги и матрешки в технике оригами. А вечером в каминном зале состоится занятие по русским народным танцам. Участники изучат несложные движения «Русской кадрили», «Картошки» и других народных танцев. Также весь праздничный день в «Красной Горке» будет проходить акция «Я поведу тебя в музей».
Музей-заповедник «Красная Горка»
ул. Красная Горка, 17, тел.: (384-2) 45-46-46
8 марта, начало в 11.00
Цена билетов: 100 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU