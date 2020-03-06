8 Марта 2020 в Кемерове: где отметить и что посмотреть

Международный женский день - это праздник, когда мужчины хотят удивить своих любимых, мам и бабушек, сестер и дочерей. Рассказываем, где можно провести этот день весело и интересно.

Ах эта капризная женская мода

В Кемеровском областном краеведческом музее проходит выставка «Женские образы из XIX в XX век». На ней можно увидеть предметы женского гардероба разных эпох, ювелирные украшения, винтажные косметички, дамские журналы, живописные картины и ретрофотографии. А еще - принять участие в экскурсии и узнать, как менялась женская мода на протяжении двух столетий.

Краеведческий музей (отдел истории)

пр. Советский, 51, тел.: (384-2) 36-33-32

6-9 марта, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

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Незабытый подвиг

В отделе военной истории Кемеровского краеведческого музея пройдут экскурсии, посвященные кузбасским женщинам, совершившим боевые и трудовые подвиги. Посетители узнают о героизме Веры Волошиной, Зинаиды Туснолобовой-Марченко, Валентины Кравченко-Савицкой, Анны Юткиной, Марии Косогоровой. Здесь можно будет совершить путешествие во времени, сфотографироваться в ретроавтомобиле Ford-40 Model V8 1934 года выпуска, а также примерить одежду и головные уборы времен Великой Отечественной войны.

Краеведческий музей (отдел военной истории)

Притомкая набережная, 1а, тел.: (384-2) 36-86-09

6-9 марта, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

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Все на каток!

Романтичней прогулки под луной может быть разве что катание на коньках. Если прекрасная дама вдруг оступится, то можно как бы невзначай (да-да, совершенно случайно!) приобнять ее за талию.

В субботу стадион «Химик» приглашает кемеровчан на праздничную программу «Весенний комплимент». Милых дам во время массовых катаний ждут конкурсы и сюрпризы. А в воскресенье для всех женщин вход на каток будет с 50-процентной скидкой.

Стадион «Химик»

ул. Калинина, 4, тел: (384-2) 36-77-40

7 марта, начало в 15.00

8 марта, с 13.00 до 22.00

Цена билетов: от 80 до 360 рублей

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Учимся танцевать

Музей-заповедник «Красная Горка» приглашает на творческую мастерскую, где посетителей научат изготавливать куклы-обереги и матрешки в технике оригами. А вечером в каминном зале состоится занятие по русским народным танцам. Участники изучат несложные движения «Русской кадрили», «Картошки» и других народных танцев. Также весь праздничный день в «Красной Горке» будет проходить акция «Я поведу тебя в музей».

Музей-заповедник «Красная Горка»

ул. Красная Горка, 17, тел.: (384-2) 45-46-46

8 марта, начало в 11.00

Цена билетов: 100 рублей