Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Детективный телемост

Идем на онлайн-встречу с мастерами остросюжетного жанра.

В зале отделения гуманитарных знаний Кемеровской областной научной библиотеки имени Федорова состоится онлайн-встреча с популярными авторами детективного жанра Татьяной Степановой, Евгенией Горской, Екатериной Барсовой, Анной Князевой.

Творческая встреча в прямом эфире организована московским издательством «Эксмо» в рамках литературного проекта #ЛитМост, к которому в год своего 100-летия подключилась и кемеровская областная библиотека, расширяя спектр своих услуг для читателей.

Формат прямых эфиров на канале YouTube и трансляций в социальных сетях проекта #ЛитМост помогает читателям региональных библиотек по всей стране встретиться с любимыми авторами и экспертами, задать вопросы, узнать интересные факты о современных писателях и их творческие планы.

Встреча будет интересна как поклонникам мастеров остросюжетного жанра, авторов современных популярных детективов, так и всем любителям детективного жанра в современной русской литературе. Во время обсуждения эксперты поделятся секретами писательского мастерства: расскажут, как создаются криминальные романы, где берутся сюжеты и персонажи литературного расследования, как они пришли к детективному жанру и почему остаются ему верны много лет, а также ответят на вопросы участников #ЛитМоста. Авторам лучших вопросов организаторы отправят книги с автографами писателей.

Кемеровская областная научная библиотека

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-77

4 марта, начало в 18.00

Вход свободный

*************************************************************************

Театр для детей и молодежи приглашает на спектакль на основе сказки "Золушки". Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ

Прямо как Золушка!

Ведем ребенка на спектакль в театр.

Многие справедливо считают, что «Золушка» самая трогательная, самая волшебная, самая добрая и самая оптимистическая сказка на все времена. Может быть, именно поэтому к ней, как ни к одной другой сказке мира, так часто обращаются. «Золушка» вдохновляет композиторов и художников, певцов и танцоров, актеров и мультипликаторов.

При этом, несомненно, надо отдать должное парижскому адвокату Шарлю Перро, подарившему человечеству эту волшебную историю. Он писал сказки для своих детей. Собрав несколько известных бродячих сказочных сюжетов, он окончательно зафиксировал их, утвердив сюжет: подобно волшебнику, Шарль Перро впустил в один рукав грубый народный пересказ, а из другого выпустил легкие, сверкающие сказки, среди которых была и «Золушка».

Театр для детей и молодежи приглашает на спектакль, в основе которого лежит эта замечательная сказка. Ей больше 300 лет, но она нисколько не устарела. Несмотря на свой почтенный возраст, она по-прежнему покоряет своим живым волшебством. Счастливая судьба Золушки волнует нас, заставляя задуматься о ценностях живого и цене искусственного, о прекрасных свойствах человеческой души - верности, благородстве, умении любить.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

8 марта, начало в 12.00

Цена билетов: 250 рублей

*************************************************************************

В кемеровской филармонии пройдет праздничный показ комедийного спектакля «Любовь - не картошка, не выбросишь в окошко!». Фото: Александ Панкратов-Черный/Instagram

Любовь - не картошка!

Смотрим увлекательную комедию.

В кемеровской филармонии пройдет праздничный показ комедийного спектакля «Любовь - не картошка, не выбросишь в окошко!». Кстати, в лирической комедии о деревенской жизни по пьесе Степана Лобозерова участвуют Нина Усатова и Александр Панкратов-Черный.

С самого своего начала лирическая комедия погружает зрителя в милый и понятный мир русской деревни. Несколько дней из жизни сибирской глубинки захватывают воображение и переживаются зрителем не как сторонним наблюдателем, а человеком, непосредственно находящимся в гуще событий.

В доме коренного сибиряка Тимофея, живущего с женой, взрослой дочерью и матерью, останавливается столичный художник. Привлекательная внешность гостя, его задор и городские манеры становятся причиной ревности ухажера дочери. Вот с этого момента все и началось…

Любовно-детективная интрига стала основной сюжетной линией спектакля, которая выводится на передний план, а замечательные острые диалоги, народный юмор, тонкий музыкальный фон дополняют комичные ситуации, происходящие с героями комедии.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

8 марта, начало в 19.00

Цена билетов: от 1200 до 2800 рублей

*************************************************************************

Кемеровчан ждет концерт, который перенесет их в прошлое. Фото: youtube.com

Мы из СССР

Ностальгируем по прошлому.

Кемеровчан ждет концерт, который перенесет их в прошлое. На сцене филармонии выступят Валерий Ярушин, Валерий Дайнеко, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон - артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей: «Ариэль», «Песняры», «Лейся, песня», «Голубые гитары», «Красные маки», «Карнавал», «Белый орел», «Шестеро молодых», «Рок-ателье».

Творческий коллектив и программа были созданы в 2004 году. Первые концерты прошли в Австралии, в Мельбурне и Сиднее, и произвели фурор среди бывших эмигрантов из СССР. В настоящее время коллектив «Легенды ВИА 70-80-90-х» успешно, с аншлагами гастролирует по необъятным просторам бывшего СССР и зарубежья.

В программе прозвучат практически все хиты того времени: «Мой адрес - Советский Союз», «Люди встречаются...», «Лишь позавчера нас судьба свела», «Как прекрасен этот мир», «Как упоительны в России вечера», «Кто тебе сказал?», «Старая пластинка», «Прощай», «Ты мне не снишься», «В краю магнолий», «Беловежская пуща», «Вологда», «На острове Буяне», «Букет», «Спасательный круг», «Горько!», «Порушка-Параня» и многие другие хиты той незабвенной эпохи.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

7 марта, начало в 19.00

Цена билетов: от 800 до 1900 рублей