Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Такой современный Незнайка

Отправляемся в гости к Незнайке и его друзьям.

Кто такой Незнайка? Это человек, которому пока не известны какие-то факты, или тот, кто пока не научился делать что-то нужное и важное. На самом деле каждый из нас - немножечко Незнайка. Ведь в каждом взрослом где-то глубоко внутри живет ребенок, а в каждом ребенке - Незнайка, постигающий этот мир, умеющий фантазировать и придумывать самые невероятные объяснения самым обычным вещам. А еще все мы - как и Незнайка из сказки Носова - чего-то не знаем, чего-то не умеем и иногда нарушаем правила. Но это только потому, что хотим узнать и научиться.

Вселенная Незнайки на сцене Новокузнецкого драмтеатра - это город XXI века, похожий на современную игровую площадку. Его жители слушают такую же музыку, как и сегодняшние дети, и разговаривают на понятном им языке. В спектакле много юмора, оригинальных танцев и детского желания узнать мир.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

7 марта, начало в 12.00

Цена билетов: от 250 до 400 рублей

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Погадаем на колокольчиках?

Спешим на выставку «Звенит под дугой колокольчик».

Современный мир полон самых разнообразных звуков, и каждый из них о чем-то сообщает. Например, о хорошем настроении симпатичной девчонки, слушающей бодрую музыку, о готовящемся на плите обеде, об окончании уроков или о мнимой необходимости что-то купить. Еще есть звуки, которыми полна проезжая часть: разномастные клаксоны, среди которых явно выделяются сигналы спецтранспорта, мелодичный перезвон трамвая, густой бас-гудок автобуса… А ведь когда-то вместо автоматических сигналов использовались колокольчики.

Когда-то поддужные колокольчики помещались на каждой почтовой или фельдъегерской тройке, и их перезвон отличал государственную повозку от обывательской. Но нужны были колокольчики не только для того, чтобы подавать сигналы. Так, исследователи-этнографы рассказывают о том, что русские старожилы Сибири использовали их в обрядах, а еще колокольчики использовались в качестве оберега на небольших обозных часовенках.

Для чего еще нужны были колокольчики? Как они выглядели? Кто их создавал? Обо всем этом можно узнать на выставке «Звенит под дугой колокольчик», которая развернулась в залах музея-заповедника «Кузнецкая крепость». Здесь можно не только найти ответы на все вопросы, но и сделать фотографию в воссозданном интерьере почтовой станции конца XIX века, которая служила ночлегом для ямщика и приютом для пассажиров.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье, с 10.00 до 17.00

Цена билетов: от 40 до 120 рублей

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Юбилейный концерт группы The MATRIXX - это мощное шоу, наполненное драйвом, легендарными и новыми композициями, безупречным звуком и потрясающей атмосферой.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Десять лет в «Матрице»

Спешим на самый атмосферный, эпатажный и дерзкий концерт.

Имя Глеба Самойлова известно каждому поклоннику русского рока. Еще бы! Ведь он - живая легенда, участник и основной автор группы «Агата Кристи», основатель и бессменный лидер группы The MATRIXX, которой 12 марта 2020 года исполняется 10 лет. И без преувеличения можно говорить, что на песнях Глеба Самойлова выросло не одно поколение! А он по-прежнему остается любимым, вечно новым, актуальным и любимым все новыми и новыми слушателями.

Юбилейный концерт группы The MATRIXX - это мощное шоу, наполненное драйвом, легендарными и новыми композициями, безупречным звуком и потрясающей атмосферой. Не пропустите праздник рока!

Театр металлургов

пр. Театральный, 6, т.: (384-3) 79-42-98

9 марта, начало в 19.00

Цена билетов: от 1800 до 2700 рублей

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Погрузиться на несколько минут в атмосферу детства, увидеть, насколько яркими и близкими были игрушки юных граждан СССР, можно на ретровыставке «Кукла советского детства». Фото: Алена ИВАЩЕНКО

Куклы советского детства

Погружаемся в мир добрых игрушек.

Куклы Лол, роботы-трансформеры, машинки Хот Виллс - все это приметы XXI века. А когда-то у детей были совсем другие игрушки - душевные, теплые, добрые. Многие сегодняшние родители, а также бабушки и дедушки, с ностальгией вспоминают о куклах и солдатиках, которые были у них, детей Советского Союза.

Погрузиться на несколько минут в атмосферу детства, увидеть, насколько яркими и близкими были игрушки юных граждан СССР, можно на ретровыставке «Кукла советского детства». Более ста кукол из частных коллекций Алены Иващенко и Марии Окишевой, а также музея игрушки МБ ДОУ «Детский сад № 244» представлены на этой выставке. Среди них - куклы в национальных костюмах народов СССР, сувенирные куклы-невесты, кукла-школьница, простые игровые куклы, которые были у каждой девочки. А еще - нарядные подарочные, герои сказок и мультфильмов…

Куклы, которыми играли советские дети, - совершенно особенные. Возможно, увидев их на выставке, вы воскликните: «А ведь и у меня такая была… когда-то…» и на несколько минут вернетесь в удивительный мир детства.

Народный городской музей образования имени Демидова

ул. Транспортная, 17, т.: (384-3) 73-75-00

Понедельник - пятница, с 8.30 до 17.00

Вход свободный