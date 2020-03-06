Губернатор Кузбасса подарил цветы женщинам на улицах Кемерова

Кузбасс готовится отмечать Международный женский день. И в честь прекрасного весеннего праздника губернатор Сергей Цивилев, главы городов и территорий Кузбасса дарили женщинам цветы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/765014" frameborder="0"></iframe> Цветы для женщин Кемерова от губернатора и кадет..Видео: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Днем 6 марта Сергей Цивилев вместе с кадетами Кемеровского президентского кадетского училища прошел по Советскому проспекту. Они поздравляли жительниц областного центра и дарили им цветы - белые, желтые и фиолетовые хризантемы. Последовали примеру губернатора и главы городов и районов Кузбасса - они также поздравляли с наступающим праздником. Жительницы Кузбасса с улыбками принимали цветы. Многие фотографировались вместе с губернатором, благодарили за поздравления и желали успехов в работе.

Цветы для женщин Кемерова от губернатора и кадет. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Для кадетов Кемеровского президентского кадетского училища прогулка была еще и познавательной. Сергей Цивиле рассказал им о судьбе одной из выдающихся женщин своего времени - военного врача Зинаиды Туснолобовой. Она в Великую Отечественную войну вынесла с поля 123 раненых. А во время одного из боев лишилась рук и ног. Но и после войны Зинаида Туснолобова продолжала жить полной жизнью.

Цветы для женщин Кемерова от губернатора и кадет. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

- И такие же замечательные женщины живут в области сегодня: преданные выбранному делу, надежные сотрудники, ответственные руководители. Управляют БЕЛАЗами, спасают людей от тяжелых заболеваний, побеждают на чемпионатах мира в видах спорта, которые традиционно были мужскими, например в боксе, - отметил Сергей Цивилев.

Губернатор попросил мальчишек быть особенно внимательными в праздничные дни к мамам, бабушкам и сестрам и расспросить их про всех женщин рода.

Цветы для женщин Кемерова от губернатора и кадет. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

- Это важно, потому что женщина - хранительница очага, на ней держится семья, - сказал Сергей Цивилев.