В Кузбассе создается штаб по управлению строительством

Стройка без задержек

В правительстве региона прошло расширенное совещание с участием руководителей областных и федеральных ведомств, а также региональных застройщиков. На нем губернатор Сергей Цивилев сообщил о создании в области координационного штаба по управлению строительством. Новая структура будет координировать застройщиков и решать проблемы с необоснованными задержками строительства.

Полностью штаб сформируют к концу текущей недели. В него войдут три заместителя главы региона - первый заместитель Вячеслав Телегин, заместитель по строительству Глеб Орлов и заместитель по финансам Андрей Малахов, председатель Заксобрания Кузбасса Вячеслав Петров, главы городов и районов и другие представители ведомств.

Планируется, что штаб будет взаимодействовать с застройщиками, работающими на объектах всех форм собственности - федеральной, областной, муниципальной, частной.

- Сегодня перед Кузбассом стоит серьезный вызов - мировой кризис в угольной отрасли. Мы ищем новые пути для стабильного развития региона и считаем, что именно строительство должно выйти на первый план, стать основной площадкой для инвестиций и создания новых рабочих мест. Наша задача, объединившись и соблюдая все нормы закона, вести строительство экономически обоснованно и эффективно для всего Кузбасса, - отметил Сергей Цивилев.

Глава региона поручил уделить особое внимание привлечению проектировщиков и строителей из Кузбасса, с которыми можно более оперативно решать проблемные вопросы.

30 объектов к юбилею

Также во время заседания участникам рассказали, какие проекты будут реализованы к 300-летию Кузбасса на одной из самых оживленных строительных площадок города - проспекте Притомском. В общей сложности здесь появится более 30 объектов, которые поочередно будут сдаваться в 2020-2021 годах.

Уже весной завершатся строительно-монтажные работы в торговом центре «Лето». А в мае-июне начнется благоустройство территории от президентского кадетского училища до озера Красного. Работы, которые оцениваются в 5,6 миллиарда рублей, пройдут в пять этапов.

Полным ходом на Притомском идет строительство крупных спортивных объектов. В декабре будет сдан Ледовый дворец «Кузбасс», а в 2021 году введен в эксплуатацию спортивный комплекс «Кузбасс-арена». В стадии завершения находится подготовка площадки для строительства здания Арбитражного суда, а само здание - в процессе проектирования. Также на совещании обсудили сроки введения в эксплуатацию ливневого коллектора и теплотрассы вдоль проспекта Притомского и возведение здания Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кемерово.

Что касается объектов социальной сферы, то в текущем году в микрорайоне № 15а введут в эксплуатацию шесть жилых домов. В июне запланировано приступить к строительству общеобразовательной школы на 1050 мест, а в конце года завершится строительство детского сада на 258 мест. В микрорайоне № 7б к концу лета 2021 года построят школу на 1225 мест, в июне 2020-го введут детский сад на 200 мест № 12, также приступят к строительству детского сада на 200 мест № 11.

Подробности

Что еще будет построено на проспекте Притомском:

- Автосалон «KIA-центр» недалеко от здания МЧС - строительно-монтажные работы завершатся летом 2021 года.

- Торгово-развлекательный комплекс. В марте-апреле будут проведены торги на земельный участок, к разработке концепции приступят в мае 2020 года.

- Площадь Московская для проведения массовых мероприятий и набережная вдоль Томи.

- Надземный пешеходный переход через проспект к зданию Кассационного суда.

- Пешеходный мост через реку Искитимку.