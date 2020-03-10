2020-03-10T16:13:44+03:00
Общество

Сергей Цивилев подписал закон о новом гербе и флаге Кузбасса

Подписание закона состоялось 10 марта
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев подписал закон о новом гербе и флаге Кузбасса ФОТО: пресс-служба администрации правительства КузбассаСергей Цивилев подписал закон о новом гербе и флаге Кузбасса ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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Региональный закон, устанавливающий новый облик герба и флага Кузбасса, подписал губернатор Сергей Цивилев. Это произошло во вторник, 10 марта, на заседании правительства Кузбасса.

- Обновленные герб и флаг соответствуют требованиям современной геральдики. Проделана огромная и кропотливая работа. Приятно, что изменения были поддержаны практически единогласно, - отметил Сергей Цивилев.

Герб, который действовал с 2002 года, содержал геральдические нарушения. Так, вопреки геральдическим традициям на лентах герба были изображены цифры 1943, обозначающие год создания Кемеровской области. На это и некоторые другие нарушения указывали представители Геральдического совета при Президенте России, и это же было препятствием для регистрации герба региона в установленном порядке.

Над созданием нового герба трудилась специально созданная Геральдическая комиссия при парламенте Кузбасса. Ученые, специалисты по геральдике и истории, ветераны, молодежь, представители общественности - все они внесли свою лепту в создание и утверждение обновленного герба. Также проходило и онлайн-голосование на официальном сайте парламента Кузбасса - и 70 процентов проголосовавших поддержали проект.

- Парламент Кузбасса в январе 2020 года принял в первом чтении изменения в закон о символике региона, - сообщает пресс-служба правительства Кузбасса. - В феврале депутаты приняли законопроект во втором чтении.

К слову, обновленные герб и флаг Кузбасса - преемники действовавших ранее символов. Внесены лишь некоторые уточнения, которые приводят их в соответствие с нормами и правилами современной геральдики.

Как отметил председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров, земельная корона служит статусным геральдическим атрибутом, указывающим на значение Кемеровской области как субъекта Российской Федерации. Пятиконечная звезда в сочетании с красным полем герба символизирует мужество, стойкость, героизм, проявленные жителями Кузбасса в различных сражениях по защите Российского государства на протяжении всей истории региона. Это символ путеводности, стремления к достижению цели, вечности, мечты.

До 1 января 2021 года в Кузбассе установлен переходный период. В этот период можно использовать как обновленную символику, так и символы, установленные в законе 2002 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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