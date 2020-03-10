2020-03-10T17:07:01+03:00
Общество

Сергей Цивилев показал, как преобразится Кемерово

В скором времени Притомский проспект - и не только он - изменится
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев показал, как преобразится Кемерово. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.Сергей Цивилев показал, как преобразится Кемерово. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Ставку на строительство делает правительство Кузбасса для развития региона. По мнению Сергея Цивилева, именно эта отрасли может стать драйвером экономического роста. На своей странице в соцсетях губернатор показал, как преобразится областной центр.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Строительство разных социально значимых объектов ведется во всем регионе. Самые же грандиозные проекты будут реализованы в Кемерове. Здесь уже началась масштабная застройка вдоль Притомского проспекта.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В планах более 30 объектов: детские сады, школы, спортивные комплексы, парковые зоны, гостиницы, речной вокзал и многое другое.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В декабре будет сдан Ледовый дворец «Кузбасс», а в 2021 году введен в эксплуатацию спортивный комплекс «Кузбасс-арена».

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В микрорайоне № 7Б Центрального района города к концу лета 2021 года закончат строительство общеобразовательной школы на 1225 мест.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В июне 2020 года 200 ребятишек начнут ходить в детский сад №12. Одновременно с этим строители приступят к возведению еще одного сада - №11.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Летом 2020 года – а точнее, в июле - откроется пешеходный мост через реку Искитимка. Параллельно оборудуют подъезды к объекту и благоустроят территорию.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

На следующий, 2021 год, запланировано строительство надземного пешеходного перехода через проспект Притомский к зданию Кассационного суда.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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