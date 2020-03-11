Душевно и весело: разрез «Березовский» поздравил женщин юга Кузбасса с 8 марта

Огромный роскошный актовый зал, заводные мелодии и теплая дружественная обстановка – таким был концерт, который состоялся в честь Международного женского дня для жительниц сел Березово, Спиченково, Калачево, Индустрия, Костенково.

По доброй традиции 8 марта коллектив разреза «Березовский» компании АО "Стройсервис" поздравляет всех своих сотрудниц. Не забывает предприятие преподносить приятные сюрпризы и жительницам соседних поселений.

На концерте. ФОТО: Алексей Иванов.

Так, в этом году сотрудниц предприятия и женщин, которые живут в Новокузнецком и Прокопьевском районах, пригласили на яркий праздничный концерт. Творческие коллективы подготовили музыкальное поздравление, а само представление проходило в огромном и роскошном актовом зале предприятия.

На концерте. ФОТО: Алексей Иванов.

-Мы первый раз приехали сюда, такой концерт замечательный, – делится впечатлениями жительница поселка Индустрия Екатерина Спиркина. – Спасибо руководству разреза «Березовский» за концерт, за настроение. Такой подарок нам. В следующий раз приедем с большим удовольствием. И сами тоже хотим выступить.

Играй, гармонь! ФОТО: Алексей Иванов.

К слову, разрез «Березовский» не только всегда с удовольствием принимает у себя гостей, но и организует концерты в территориях. Так, жители окружных сел уже бывали на праздничных вечерах в честь Дня матери и новогодних театральных представлениях. А проведение спортивных состязаний уже стало доброй традицией

- Раньше такого объединения районов не было, – говорит глава Калачевского поселения Прокопьевского района Ольга Фельдшерова. – Это же замечательно, что наши районы, села встречаются вместе. Особенно в такие радостные моменты. А как рады наши женщины! Где бы еще они посмотрели такой концерт? Огромная сердечная благодарность разрезу «Березовский» за такой теплый прием.

Селянки и работницы разреза остались довольны концертом! ФОТО: Алексей Иванов.

Концерт удался на славу! Гостьи праздника с удовольствием подпевали знакомым с детства песням, а некоторые даже пританцовывали. Договорились еще не раз встретиться – на подобных праздничных концертах. Благо, впереди будет еще немало поводов для праздников!