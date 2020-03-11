2020-03-11T08:43:41+03:00
Общество

Душевно и весело: разрез «Березовский» поздравил женщин юга Кузбасса с 8 марта

Праздничный концерт состоялся для жительниц Прокопьевска, Прокопьевского и Новокузнецкого районов
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Душевно и весело: разрез «Безрезовский» поздравил женщин юга Кузбасса с 8 марта. ФОТО: Алексей Иванов.Душевно и весело: разрез «Безрезовский» поздравил женщин юга Кузбасса с 8 марта. ФОТО: Алексей Иванов.
Изменить размер текста:

Огромный роскошный актовый зал, заводные мелодии и теплая дружественная обстановка – таким был концерт, который состоялся в честь Международного женского дня для жительниц сел Березово, Спиченково, Калачево, Индустрия, Костенково.

По доброй традиции 8 марта коллектив разреза «Березовский» компании АО "Стройсервис" поздравляет всех своих сотрудниц. Не забывает предприятие преподносить приятные сюрпризы и жительницам соседних поселений.

На концерте. ФОТО: Алексей Иванов.

На концерте. ФОТО: Алексей Иванов.

Так, в этом году сотрудниц предприятия и женщин, которые живут в Новокузнецком и Прокопьевском районах, пригласили на яркий праздничный концерт. Творческие коллективы подготовили музыкальное поздравление, а само представление проходило в огромном и роскошном актовом зале предприятия.

На концерте. ФОТО: Алексей Иванов.

На концерте. ФОТО: Алексей Иванов.

-Мы первый раз приехали сюда, такой концерт замечательный, – делится впечатлениями жительница поселка Индустрия Екатерина Спиркина. – Спасибо руководству разреза «Березовский» за концерт, за настроение. Такой подарок нам. В следующий раз приедем с большим удовольствием. И сами тоже хотим выступить.

Играй, гармонь! ФОТО: Алексей Иванов.

Играй, гармонь! ФОТО: Алексей Иванов.

К слову, разрез «Березовский» не только всегда с удовольствием принимает у себя гостей, но и организует концерты в территориях. Так, жители окружных сел уже бывали на праздничных вечерах в честь Дня матери и новогодних театральных представлениях. А проведение спортивных состязаний уже стало доброй традицией

- Раньше такого объединения районов не было, – говорит глава Калачевского поселения Прокопьевского района Ольга Фельдшерова. – Это же замечательно, что наши районы, села встречаются вместе. Особенно в такие радостные моменты. А как рады наши женщины! Где бы еще они посмотрели такой концерт? Огромная сердечная благодарность разрезу «Березовский» за такой теплый прием.

Селянки и работницы разреза остались довольны концертом! ФОТО: Алексей Иванов.

Селянки и работницы разреза остались довольны концертом! ФОТО: Алексей Иванов.

Концерт удался на славу! Гостьи праздника с удовольствием подпевали знакомым с детства песням, а некоторые даже пританцовывали. Договорились еще не раз встретиться – на подобных праздничных концертах. Благо, впереди будет еще немало поводов для праздников!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Косплеер — нормальное русское слово»: кто платит нашим девушкам за переодевание в легкомысленных принцесс
Сколько можно зарабатывать, перевоплощаясь в фантастических персонажей? Об этом мы поговорили с Софией Летяго, известной в мире косплея как Katssby [видео]
Новости 24
В ДТП в Кузбассе пострадал житель Москвы
Детей в кузбасской школе кормили плохой кашей
За ругань сотрудника по телефону компания в Кузбассе заплатит 200 тысяч рублей
Горячую линию по коронавирусу создали в Кузбассе
Участники лыжного перехода Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы направляются на Кемерово
Кузбасские полицейские задержали пассажира, который украл ребенка у матери
Двое новокузнечан организовали в съемной квартире мини-нарколабораторию
Кузбассовец сломал школьнице руку черенком лопаты
Два человека погибли при столкновении уазика и дрезины в Кузбассе
Кемеровский автопарк пополнился 20 новыми автобусами
42 ребенка родились в Кузбассе 8 Марта
На проспекте Притомском в Кемерове построят новый торговый центр
Россельхозбанк готов принимать решения по заявкам на сельскую ипотеку
Возле торгового центра в Кемерове умер мужчина
В Кузбассе создадут специальный штаб по управлению строительством
Кузбассовец прокатился на капоте, чтобы разыграть девушку
В Кузбассе готовятся к Всероссийской переписи населения
РСХБ в Кузбассе предлагает памятные и инвестиционные монеты
Кузбассовец ворвался в чужую квартиру и нанес хозяйке 18 ударов молотком
Нож вместо цветов: рецидивист напал на новокузнечанку на первом свидании
Счет с выгодой от Кемеровского филиала Россельхозбанка
Трое кузбассовцев избили полицейского и вынудили открыть стрельбу
Из-за повреждения теплосети в нескольких домах Кемерова ограничат теплоснабжение