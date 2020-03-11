Кузбассовцы присоединяются к акции «Волонтеры Победы»

Неравнодушные кузбассовцы оставили тысячи заявок на обновленном портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В течение Года памяти и славы они будут помогать проводить главные мероприятия в честь Дня Победы.

Сейчас по всей стране подано более 50 тысяч заявок. Однако это - не предел. Так, руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отметила, что в планах - подготовить более 100 тысяч волонтеров, которые станут соорганизаторами мероприятий, окажут реальную помощь ветеранам, помогут восстановить семейное древо, будут работать над благоустройством памятных мест воинских захоронений и многое другое.

- Каждый доброволец, зарегистрировавшийся на портале волонтерыпобеды.рф, пройдет специальное обучение на мобильной платформе, - добавила Ольга Амельченкова. - Вместе с нашими партнерами мы разработали единый стандарт подготовки волонтеров, рассказывающий не только о функциях и навыках добровольцев, но и об истории Второй мировой войны.

Среди акций, которые проводятся ко Дню Победы - областная патриотическая акция «1418 шагов к Победе!». Она традиционно проходит в апреле-мае начиная с 2010 года. в эти дни волонтеры и активисты участвуют в ремонте и благоустройстве памятных мест, оказывают адресную помощь фронтовикам и их семьям и многое другое.

- В этом году в рамках акции нам предстоит охватить больше 30 тысяч человек. В 2019 году мы участвовали в интереснейшем проекте - составлении книги «Дважды победители» о кузбассовцах, которые вернулись с войны и восстанавливали родные города, добиваясь трудовых успехов, - рассказала региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Виктория Харлинская.

В этом же году «Волонтеры Победы» собирают материалы об ушедших на фронт в годы войны кузбассовцах для проекта Минобороны РФ «Дорога памяти».

- Великая Отечественная оставила свой тяжелый след в истории каждой семьи в нашей стране. Каждый, кто прошел через эти страшные годы, достоин уважения и внимания, - говорит член федеральной команды направления «Великая Победа» движения Наталья Коваленко. - Поэтому долг нашего, молодого поколения сделать самое главное - сохранить историческую правду, собрать каждое слово очевидцев и бережно пронести сквозь года.

В этом с ней полностью согласна Эльмира Бектаева, муниципальный руководитель движения в Кемерове.

- Крайне важно сегодня, пока еще есть возможность самому услышать рассказы о подвигах своих соотечественников, побывать у ветеранов, узнать их поближе и, если надо, обязательно помочь. Это самое малое, что лично я могу для этих героических людей сделать, - говорит Эльмира Бектаева.

До празднования Дня Победы осталось совсем немного - меньше двух месяцев. И это время будет самым активным и насыщенным на события для волонтеров. Каждый кузбассовец может присоединиться к проекту «Волонтеры Победы» и таким образом отдать дань уважения тем, кто победил в Великой Отечественной войне.