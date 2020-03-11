2020-03-11T08:55:27+03:00
Общество

В первой половине апреля в Кузбассе могут вскрыться реки

Паводок в регионе обещает быть активным
Екатерина РОМАНОВА
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В первой половине апреля в Кузбассе могут вскрыться рекиВ первой половине апреля в Кузбассе могут вскрыться рекиФото: Екатерина РОМАНОВА
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Вскрытие рек в Кузбассе может начаться в первой половине апреля, при этом прохождение паводка ожидается очень активным. Уже сейчас запасы снега составляют порядка 150-200 процентов от нормы.

Так, только за мартовские праздничные дни высота снежного покрова в Междуреченске увеличилась более чем на 80 сантиметров. кроме того, синоптики прогнозируют в марте превышение средней температуры на 1-2 градуса, а этом может привести к вскрытию рек раньше срока. К слову, обычно это происходит не раньше середины апреля.

Забота о безопасности

Как отметил начальник областного департамента по ЧС Константин Стефанский, с 10 по 23 марта межведомственная комиссия в составе специалистов департамента по ЧС и ГУМЧС России по области проверит готовность муниципалитетов к безаварийному пропуску паводковых вод. Так, 13 апреля в селе Атаманово Новокузнецкого района пройдет смотр готовности сил и средств к безаварийному пропуску весенних паводковых вод. В нем примут участие порядка 60 специалистов разных ведомств.

- Особое внимание будет уделено готовности сил и средств, а также организации оповещения, эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения жителей, - добавил Константин Стефанский.

В Кузбассе уже готовят 400 пунктов временного размещения. А в зонах вероятного подтопления маломобильным гражданам заранее раздали более 30 тысяч тревожных рюкзаков. В них находятся наборы медикаментов, запасы продуктов, питьевая вода и средства гигиены.

Чтобы паводок прошел спокойно

Вешним водам нужен простор. Чтобы избежать подтопления, специалисты уже занимаются распиловкой льда в Мариинском и Новокузнецком районах. Кроме того, запланированы расчистка 6,2 км русел рек, 11 подрывов ледового поля общей массой свыше 5,9 тонн взрывчатого вещества, чернение 1,2 квадратного километра ледового поля.

К 4 апреля комиссия обследует 30 гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе 4 бесхозяйных. В составе комиссии специалисты ГУМЧС России по области, Сибирского управления Ростехнадзора, агентства по защите населения и территории области, Верхне-Обского бассейнового водного управления и ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз». На 10 марта проверили три гидротехнических сооружения в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе и пять – в Кемерове

ИСТОЧНИК KP.RU

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