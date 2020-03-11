2020-03-11T13:26:44+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Главная ценность - доверие людей

Недаром говорят «Мой дом - моя крепость». Если условия проживания в доме хорошие, то и человек счастлив. А это напрямую зависит от работы управляющей компании
Ирина АВТУШКО
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Компания обслуживает 106 многоэтажек общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Фото: УК «Ремстрой-Индустрия»Компания обслуживает 106 многоэтажек общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Фото: УК «Ремстрой-Индустрия»
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В 2008 году в Юрге была создана УК «Ремстрой-Индустрия». Пожалуй, главной ее особенностью является то, что это - управляющая компания застройщика ПСК «Ремстрой-Индустрия». Многолетний опыт показал, что решение о ее создании было правильным: собственная УК хорошо знает все особенности дома и может быстрее устранить проблемы, возникающие в ходе его эксплуатации.

Но не только новостройки берет под свое крыло «Ремстрой-Индустрия». Управление ей доверили и жители других домов. Сейчас компания обслуживает 106 многоэтажек общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. Несмотря на то, что основной жилой фонд у компании сформирован, в год к ней стабильно приходят еще один-два дома. И все потому, что видят ответственный подход специалистов к своей работе.

Сегодня в УК «Ремстрой-Индустрия» трудится порядка 150 человек. И коллектив на своем примере опровергает мнение, что молодежь в отрасль не идет.

- У нас налажено тесное сотрудничество с юргинским техникумом, - рассказывает генеральный директор «Ремстрой-Индустрии» Павел Степура. - Мы принимаем студентов на практику, а после окончания учебы некоторые остаются работать у нас. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с центром занятости. Специалисты на полгода направляют к нам на стажировку молодых сотрудников, при этом возмещают расходы на выплату им заработной платы. А после окончания этого срока есть те, кто решает остаться. Конечно, мы очень рады, что коллектив пополняется молодежью. У них - новые идеи и свежий взгляд, у сотрудников в возрасте - опыт. Все вместе это дает хорошие результаты.

Никто не станет спорить, что одним из показателей стабильной работы компании является прохождение осенне-зимнего сезона.

- В этом сезоне жалоб на качество отопления у нас не было, - отмечает Павел Васильевич. С одной стороны, это результат тщательной подготовки к отопительному сезону, с другой - теплая зима. Но она же нас сейчас и не щадит. В этом году наблюдались резкие перепады темпе-

ратур, снегопады сменялись оттепелями, поэтому сейчас все силы брошены на борьбу со снегом и сосульками. Ежедневно на очистку дворов, внутриквартальных проездов, кровель выходит несколько единиц техники. Думаю, все запланированные работы мы своевременно завершим.

Несмотря на то, что зима закончилась, на каникулы отправляться рано. Перед УК «Ремстрой-Индустрия» уже стоят новые задачи, выполнение которых обеспечит жителям необходимые безопасность и комфорт.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие коллеги, уважаемые работники жилищно-коммунальной отрасли Кузбасса! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Выбранное вами дело требует большой ответственности, самоотдачи и умения работать с людьми. Своим трудом вы создаете погоду в доме, обеспечиваете уют и комфорт людей, стабильную работу предприятий и учреждений.

От всей души желаем всем, кто посвятил себя этой нелегкой, но нужной профессии, крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра! И пусть заслуженные слова благодарности звучат в ваш адрес каждый день!

Генеральный директор УК «Ремстрой-Индустрия» Павел СТЕПУРА.

ук-рси.рф

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