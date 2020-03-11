Предприятиям правого берега - выгодные тарифы на тепло

Сибирская генерирующая компания обнародовала хорошую новость для значительной доли потребителей Рудничного района областного центра. Уже с февраля этого года расчеты за тепловую энергию для юридических лиц, предпринимателей и бюджетных учреждений Рудника будут вестись по новым, сниженным, тарифам. Также сэкономить на тепле смогут физические лица, являющиеся собственниками нежилых помещений и административных зданий в районе.

Что было предпринято

Снизить тарифы удалось благодаря тому, что теперь потребители Рудничного района будут получать тепло напрямую от Кемеровской ТЭЦ СГК - крупной теплоэлектростанции, расположенной в Кировском районе города. Ранее большинство объектов на Руднике были подключены к котельным № 27 и

№ 45 АО «Теплоэнерго». Обе котельные Министерством энергетики РФ признаны неэффективными. В начале 2020-го их тепловые контуры были подключены к Кемеровской ТЭЦ.

- Кемеровская ТЭЦ - это основной производитель и поставщик тепла и горячей воды в правобережной части города Кемерово, - рассказал руководитель отдела по связям с общественностью СГК Олег Бритвин. - Она уже снабжает теплом несколько микрорайонов Рудничного с 2009 года. Для этого более десяти лет назад была протянута тепловая магистраль из Кировского длиной около 12 километров, так что инфраструктура для того, чтобы ТЭЦ начала обеспечивать теплом весь район, была полностью подготовлена. Резервов тепловой мощности самой станции тоже более чем достаточно. Установленная тепловая мощность данной ТЭЦ - 740 Гкал/час, установленная электрическая мощность - 80 МВт. Сейчас на электростанции установлено 8 котлоагрегатов и 4 турбогенератора. Работая в комбинированном цикле, она одновременно вырабатывает и тепло, и электричество. Такая схема работы намного эффективнее, чем у локальных котельных, которые вырабатывают исключительно тепло.

Решение о переключении потребителей Рудника на мощности Кемеровской ТЭЦ в 2020 году было принято еще в августе 2018-го, когда в Минэнерго была утверждена схема теплоснабжения Кемерова до 2033 года. А претворению решения в жизнь предшествовала серьезная подготовительная и проектная работа.

Ранее большинство объектов на Руднике были подключены к котельным, а сейчас будут получать тепло напрямую от Кемеровской ТЭЦ СГК. Фото: Федор БАРАНОВ.

Кого коснутся изменения?

В результате нововведения тарифы на тепло удастся существенно снизить - в среднем на 22,9%. Если раньше стоимость одной гигакалории составляла для потребителей-юридических лиц 2391,25 рубля (без НДС), то теперь сумма становится - 1843,19 рубля (без НДС).

Коснутся ли перемены кошельков простых кемеровчан - жителей Рудничного района? Ведь помимо многочисленных предприятий к котельным были подключены 231 многоквартирный жилой дом и 63 частных. Несмотря на то, что тариф на тепло для физических лиц снижается, так же как и для предприятий, на платежах населения за отопление это не скажется. Дело в том, что жители Кемеровской области оплачивают лишь часть экономически обоснованного тарифа, утвержденного Региональной энергетической комиссией. В настоящий момент стоимость одной гигакалории тепла для населения областного центра составляет 778,75 рубля. Оставшуюся сумму жителям региона компенсирует муниципальный бюджет. Так что локальное снижение тарифов будет выгодно бюджету Кемерова и позволит снизить расходы на компенсацию, а жители никаких изменений не ощутят.

В настоящий момент вовсю идет процесс перезаключения договоров Кемеровским филиалом Сибирской теплосбытовой компании (подразделение СГК) с потребителями Рудничного района: юридическими и физическими лицами, владельцами зданий и нежилых помещений, а также бюджетными организациями. Всего на переподключенной террритории находятся 190 административных зданий и 390 нежилых помещений. С их собственниками сейчас СГК активно взаимодействует.

А жителям многоквартирных и частных домов беспокоиться нет необходимости - за них новые договоры оформят управляющие компании.

Завершить переоформление документации полностью специалисты планируют в апреле 2020 года. Однако более приятные глазу и кошельку суммы в квитанциях за коммунальные расходы собственники предприятий смогут увидеть уже в конце февраля. Само собой, предприниматели относятся к решению энергетиков положительно: снижение тарифов позволит сократить расходы на отопление и направить сэкономленные средства на решение других актуальных задач.

Задать интересующие вопросы о процедуре заключения договоров теплоснабжения с СГК можно в Центре обслуживания клиентов в Кемерове по адресу: пр. Ленина, д. 90/3, офис 217, а также по телефону: +7 (384-2) 45-35-59.

sibgenco.ru

Реклама.