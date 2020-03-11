Сергей ГОРЛОВ: Новое предприятие - новый этап

А ведь еще в прошлом году с трудом продержались: котельные на ладан дышали, а поддерживать их в рабочем состоянии было нечем. Бесконечные жалобы и претензии шли во все инстанции.

Трудовая династия

Сергей Горлов все это непосредственно переживал вместе с земляками и коллегами. В коммунальном хозяйстве района он уже почти тридцать лет (здесь же в свое время работали его дед и мать, общий стаж трудовой династии Горловых - 85 лет). В 1991 году устроился слесарем в Чебулинское арендное объединение жилищно-коммунального хозяйства. Работал кочегаром, потом стал начальником участка теплосетей, участка водоснабжения, руководил планово-техническим отделом.

Коренной чебулинец - все деды-прадеды тут жили - он не изменил ни малой родине, ни своему делу и в трудные 90-е годы, и в периоды кризисов в двухтысячные выдержал все испытания.

Новое предприятие

Перемены в мае прошлого года, когда были созданы Верх-Чебулинские коммунальные системы (ООО «ВКС») под управлением СКЭК, Сергея Геннадьевича коснулись напрямую. Его пригласили работать главным инженером предприятия.

Александр Саленко, директор ООО «ВКС», считает это решение логичным: предстояла огромная работа по техническому перевооружению коммунальных сетей. А Сергей Геннадьевич отлично знает все болевые точки, обладает огромным опытом работы и в сфере теплоснабжения, и водоснабжения, да и людей «видит». То есть умеет поставить задачу и поручить ее тому, кто лучше и эффективнее справится именно с этим поручением.

За три с небольшим месяца в котельных района заменили 14 водогрейных котлов для обеспечения надежного теплоснабжения жителей Верх-Чебулы, Усманки, Чумая, Первого, Николаевки и Михайловки. А до конца года в районе установили 19 модульных котельных с говорящим названием «Терморобот» и «Прометей» (в Усть-Серте, Курск-Смоленке, Шестакове, Кураково, Дмитриевке и других.). Расход угля уменьшился в 2,5 раза. КПД модуля достигает 90 процентов, а тепловые потери минимальны.

Рабочий настрой

Как говорит Сергей Геннадьевич, в коллективе сейчас совсем иная рабочая атмосфера: с приходом крупной компании впервые люди прочувствовали на себе, что они не просто штатные единицы, а работники, которых ценят. Все обеспечены спецодеждой, стабильно выплачивается зарплата. Пришла современная техника. Созданы нормальные условия для работы: порядок появился во всем.

И на такую заботу о себе люди отвечают полной отдачей своему делу. Надежный помощник главного инженера - Алексей Балаба, начальник цеха водоснабжения и водоотведения. С любой, даже самой сложной, операцией справится электрогазосварщик Владимир Пракопчик. Мастер Юрий Галыгин отвечает за работу трех котельных на «дальнем кордоне» - в поселке Новоивановский и селе Михайловка. Главный инженер Горлов уточняет: называть можно еще десятки фамилий, коллектив сплоченный, все работают на общий результат.

Новый этап

Хорошие перемены коснулись не только производственной сферы. Коллектив ВКС активно включился в корпоративную культуру компании.

- Для меня вообще стало открытием, что в СКЭК организован собственный учебно-оздоровительный центр «Березовый уют», где работники повышают квалификацию и одновременно могут пройти оздоровительный курс, поддержать свое здоровье, - делится впечатлениями Сергей Горлов.

Лично его «Березовый уют» очаровал своими прудами, на берегу которых хорошо посидеть с удочкой и попытать рыбацкого счастья. Заядлый рыбак, Сергей Геннадьевич каждый год старается с друзьями выбраться на реки и озера Красноярского края. В этом году мечтает принять участие в соревнованиях СКЭК по спортивной рыбалке. А еще - съездить к детям на Тихий океан: сын и дочь работают в международном детском лагере «Океан». Так что впереди у Сергея Горлова еще немало свершений: и в производстве (модернизация коммунальных сетей района продолжается), и в открытии новых рыболовных мест.

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