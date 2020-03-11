2020-03-11T13:50:56+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Тарифы, расчеты и ЖКХ

РИЦ поздравляет работников ЖКХ с профессиональным праздником!
Яков КРЫМСКИЙ
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РИЦ работает в тесной связке с жителями домов, а также управляющими компаниями, поставщиками жилищно-коммунальных услуг и банками.РИЦ работает в тесной связке с жителями домов, а также управляющими компаниями, поставщиками жилищно-коммунальных услуг и банками.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На протяжении более чем 20 лет в Кемерове работает Расчетно-информационный центр. Его задача - максимально облегчить жизнь горожан при расчетах за коммунальные услуги. Разумеется, РИЦ работает в тесной связке с жителями домов, а также управляющими компаниями, поставщиками жилищно-коммунальных услуг и банками.

За два десятилетия изменились тарифы, принципы начисления, но самое главное - появились современные технологии, которые делают работу Расчетно-информационного центра оперативной и точной. Так, сегодня сюда стекаются данные со всего Кемерова. Эти данные оперативно обрабатываются и бережно хранятся.

Современные технологии максимально ускорили не только сам процесс расчета платежей, но и внесения платы. Сегодня порядка 45 процентов жителей предпочитают безналичный расчет в кассах. А более 11 процентов пользуются услугами личного кабинета на сайте МП РИЦ. Для этого нужен только выход в интернет!

Расчетно-информационный центр - это своеобразное связующее звено между поставщиками услуг ЖКХ и их получателями. А потому и праздник, который отмечается каждый год в марте, для сотрудников РИЦ - свой, профессиональный.

- Наш коллектив от всей души поздравляет с профессиональным праздником всех работников жилищно-коммунального хозяйства! Чистота и красота, порядок и комфорт, свет и тепло - все это следствие ежедневного кропотливого труда работников отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Примите наши поздравления и слова благодарности за ваш нелегкий труд. Желаем удачи, неиссякаемой энергии, надежных партеров и новых идей для профессиональных достижений! Пусть все ваши проекты встречают одобрение и поддержку, а дома ждут уют, тепло и любящие родные и близкие.

С праздником, коллеги!

От лица коллектива РИЦ директор Олег ИЛЯСОВ.

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