Сергей ЦИВИЛЕВ: От вашего профессионализма зависит качество жизни кузбассовцев

Каждый год в третье воскресенье марта мы чествуем работников жилищно-коммунального хозяйства. В Кузбассе на страже комфортной и безопасной жизни людей стоит 50-тысячная армия коммунальщиков. От вашего профессионализма, дорогие друзья, от вашей ответственности и оперативности напрямую зависит качество жизни ваших земляков.

В 2019 году в сфере ЖКХ региона проделана большая работа. Отремонтировано более 200 километров инженерных сетей, реконструировано 14 котельных. Завершена реконструкция насосно-фильтровальных станций на водозаборе реки Яя (Тайга) и в пгт Мундыбаш (Таштагольский район).

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроено 353 двора и 63 общественные территории. В планах на 2020 год - еще 300 дворов и 50 общественных территорий. На реализацию национального проекта в Кузбассе будет направлено почти 1,2 миллиарда рублей из бюджета всех уровней.

Мы продолжаем модернизацию коммунально-инженерной инфраструктуры. В Белове в этом году планируем начать реализацию проекта по изменению схемы теплоснабжения. В результате к отопительному сезону 2021/2022 года шесть неэффективных котельных, которые негативно влияли на экологию города, будут замещены мощностями Беловской ГРЭС.

ЖКХ региона активно включилось в выполнение регионального экологического стандарта «Чистый уголь - зеленый Кузбасс». Одна из первых ласточек внедрения стандарта - новая система очистки дымовых газов в наших котельных. Применение схемы позволяет снизить содержание золы и сажи в дыме на 98%. Технологический опыт будем внедрять на всей территории Кузбасса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства!

На дворе - календарная весна. Зима прошла. Она проверила всех нас на прочность. Вы с честью выдержали испытание: достойно выполняли свои обязанности и оперативно реагировали на вызовы времени. Впереди у нас много задач. Одна из главных - сделать Кузбасс уютным, красивым и процветающим регионом.

Желаю вам слаженной и безаварийной работы.

Здоровья, благополучия и успехов вам и вашим близким.

С уважением, губернатор Кузбасса Сергей ЦИВИЛЕВ.