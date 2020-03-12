За убийство брата-предпринимателя новокузнечанин проведет 10 лет в тюрьме

28-летний новокузнечанин ближайшие 10 лет и шесть месяцев проведет в колонии строгого режима. Такое решение вынес суд, рассмотрев дело об убийстве его брата-бизнесмена.

Трагедия случилась 7 ноября 2018 года в подъезде одного из домов Центрального района Новокузнецка. Утром один из жильцов отвез свою дочь в школу, а когда вернулся, в него несколько раз выстрелили. Огнестрельные ранения стали смертельными, и мужчина скончался на месте. Погибшим оказался местный бизнесмен. К слову, он за несколько лет до трагедии похитил собственную дочь и скрывался от приставов, не позволяя матери девочки общаться с ней.

Вскоре следователи установили личность убийцы. Им оказался сводный брат погибшего. 28-летний мужчина формально числился директором фирмы, которая фактически принадлежала погибшему. Он признался, что убил брата из-за того, что тот унижал и оскорблял его. К убийству готовился заранее, а после выбросил пистолет в реку.

- Баллистическая экспертиза показала, что пистолет является газовым, переделанным под стрельбу боевыми патронами. Примечательно, что изначально подозреваемый попытался ввести следствие в заблуждение: он приехал на место преступления, когда следователи проводили осмотр, стал утверждать, что брата убили из-за конфликта с бывшей супругой, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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