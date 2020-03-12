2020-03-12T11:09:59+03:00
Общество

На выходных в Кузбассе ожидается до +3 градусов

Синоптики дали прогноз погоды в регионе
Мария КОЛОСОВА
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На выходных в Кузбассе ожидается до +3 градусовНа выходных в Кузбассе ожидается до +3 градусовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты центра «Фобос» дали прогноз погоды на предстоящие дни в Кузбассе. Уже заметно, что весна вступает в свои права - в дневное время наблюдаются плюсовые температуры.

В ночь на пятницу, 13 марта, ожидается пасмурная погода, небольшой снег, температура составит 0… -2 градуса. Давление будет заметно выше нормы. Днем прогнозируется переменная облачность, столбики термометров покажут -1… -3 градуса. Будет дуть умеренный южный ветер.

В субботу в течение суток ожидается переменная облачность; ночью температура составит -5... -7 градусов, днем от 0..до +2. Ожидается умеренный юго-западный ветер.

В воскресенье, 15 марта кузбассовцев ждет пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман. Ночью синоптики прогнозируют -1... +1 градус, днем воздух прогреется до +1… +3, в течение суток будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Первый рабочий день встретит жителей области пасмурной погодой, пройдет небольшой снег. Ночью температура составит 0… +2, ночью ожидается от +2 до +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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