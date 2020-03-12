На выходных в Кузбассе ожидается до +3 градусов
Специалисты центра «Фобос» дали прогноз погоды на предстоящие дни в Кузбассе. Уже заметно, что весна вступает в свои права - в дневное время наблюдаются плюсовые температуры.
В ночь на пятницу, 13 марта, ожидается пасмурная погода, небольшой снег, температура составит 0… -2 градуса. Давление будет заметно выше нормы. Днем прогнозируется переменная облачность, столбики термометров покажут -1… -3 градуса. Будет дуть умеренный южный ветер.
В субботу в течение суток ожидается переменная облачность; ночью температура составит -5... -7 градусов, днем от 0..до +2. Ожидается умеренный юго-западный ветер.
В воскресенье, 15 марта кузбассовцев ждет пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман. Ночью синоптики прогнозируют -1... +1 градус, днем воздух прогреется до +1… +3, в течение суток будет дуть умеренный юго-западный ветер.
Первый рабочий день встретит жителей области пасмурной погодой, пройдет небольшой снег. Ночью температура составит 0… +2, ночью ожидается от +2 до +4 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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