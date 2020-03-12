Противопаводковые мероприятия в Кузбассе начались раньше срока

Более 5,9 тонны взрывчатки

В Кузбассе с опережением срока начались противопаводковые мероприятия на реках. На эти меры пришлось пойти, чтобы минимизировать угрозу подтопления населенных пунктов.

Так, в Мысках на две неделе раньше, чем в прошлые годы, проведены взрывные работы на реке Мрассу в районе автомобильного моста. Также на этой неделе запланированы буровзрывные работы в черте города на Томи. Все это позволит снизить угрозу подтопления. Также в скором времени будут ликвидированы затороопасные участки и единственная в городе ледовая переправа через главную реку Кузбасса.

А в Таштагольском районе взрывные работы запланированы на 24 марта. Предварительно предполагается использовать тонну взрывчатого вещества. Также 12 марта в поселках Спасск и Усть-Кабырза приступили к пропиливанию и сверлению льда.

Отметим, что сейчас на территории региона возможно образование 23 затороопасных участков на реках Кия, Кондома, Уса, Мрассу и Томь. В связи с этим запланировано 11 подрывов льда с использованием более 5,9 тысячи тонн взрывчатки.

В ГУ МЧС по Кузбассу сообщили, что из-за погодных условий с опережением графика решено ликвидировать ледовые переправы. Изначально это предполагалось сделать 1 апреля, однако работы завершат к 27 марта. Из 44 действовавших зимой переправ уже закрыты пять.

Круглосуточный контроль

Готовятся к обильному паводку и дорожные службы. Сибуправтодор перевел подрядные организации в режим повышенной готовности. Обеспечивать защиту федеральной трассы Р-255 «Сибирь» будут аварийно-восстановительные бригады, сформированы необходимые запасы материалов, а также в случае сложной ситуации могут быть задействованы запасы, сформированные к началу строительного сезона.

Как только потеплеет, за состоянием трассы будет вестись круглосуточное наблюдение. Особое внимание уделят участкам, которые могут быть подтоплены, гидродинамически опасным объектам, мостам, около которых возможны заторы. Также на случай экстремальных ситуаций продуманы объездные маршруты и заготовлены дорожные знаки для предупреждения водителей. До 1 апреля дорожники откроют водопропускные трубы и расчистят от снега входные и выходные русла.

Для мониторинга ситуации на водных артериях будут активно применяться беспилотники МЧС, ГУФСИН и Росгвардии. Также наблюдать за уровнем рек будут с помощью 108 гидропостов, в числе которых 21 стационарный и 87 временных, которые привлекаются на время весеннего половодья. В городах и районах готовят к работе ранее установленные 23 комплекса видеонаблюдения.

Готова к работе и областная противопаводковая группировка сил и средств общей численностью свыше 14 тысяч. На ее вооружении находится около четырех тысяч единиц техники, 236 плавсредств и два аэробота.