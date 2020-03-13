Зампредседателя Общественной палаты Кузбасса прокомментировала поправки в Конституцию

Одна из важных поправок, которую предлагают внести в Конституцию Российской Федерации, касается семейных ценностей и детей. Что это значит и какие меры поддержки будут получать россияне, рассказала зампредседателя Общественной палаты Кузбасса Татьяна Стародуб.

В России издавна считается, что дети – это главное богатство любой семьи. И именно на защиту и поддержку традиционных семей и детей направлена часть поправок, которые будут внесены в Конституцию. К слову, кузбасские депутаты законодательного собрания почти единогласно поддержали пакет поправок. Татьяна Стародуб, зампредседателя Общественной палаты Кузбасса, отметила, что особое внимание уделяется детям и семейным ценностям – и это закрепляется на законодательном уровне.

- Сегодняшние поправки закрепляют то, что дети являются высшим приоритетом в нашем государстве. Что это значит? Что будут строить перинатальные центры, оказывать поддержка семьям с детьми, рассказала Татьяна Стародуб. - Уже сегодня, как мы знаем, назначено пособие семьям, где родился первый ребенок, чего не было никогда.

По словам зампредседателя Общественной палаты, государство будет брать на себя часть воспитательных функций. Само по себе воспитание по-прежнему останется прерогативой семьи. Одновременно с этим функции воспитания вернутся в детские сады, школы, кружки, секции, где многие дети проводят большую часть дня.

Немало внимания уделяется и традиционным семейным ценностям. Татьяна Стародуб отметила, что она полностью согласна с Президентом Владимиром Путиным в том, что традиционная русская семья – это несколько поколений: бабушки и дедушка, мамы и папы, дети и внуки. В таких семьях родители заботятся о детях, а дети – о родителях, и именно такие отношения правильные.

- В новой редакции Конституции закреплена защита института брака как союза мужчины и женщины, - сделала акцент Татьяна Стародуб. - В России ситуация с «родителем №1» и «родителем №2» просто немыслима. Семья должна быть традиционной, и об этом категорично сказал Владимир Путин.

Что же касается детей, оставшихся без попечения родителей, заботу о них берет государство. И именно отеческое отношение в сиротам впервые прописано в Конституции. Зампредседателя Общественной палаты уверенно говорит о том, что новая Конституция расставляет все по своим местам, чтобы у нынешних сирот никогда не возникло проблем ни с жильем, ни с деньгами. Ведь если государство берет на себя функцию родителей, то оно обязано дать то, что дают обычные родители в обычной, традиционной русской семье.

- Мы – русские люди, и наши традиционные семейные ценности очень важны. И поэтому то, что внесены изменения именно в семейные ценности – это очень важно, - уверена Татьяна Стародуб.