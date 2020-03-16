В Кемерове водитель-наркоман на Audi устроил смертельное ДТП

В Кемерове задержан водитель, по вине которого в аварии погиб человек. Мужчина находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Авария произошла 16 марта примерно в 8.30 на пересечении бульвара Строителей и проспекта Химиков. Здесь столкнулись автомобили Ford Mondeo и Audi А4. На место происшествия выехали экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа УМВД России по городу Кемерово.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Audi, двигаясь по бульвару Строителей, произвел столкновение с Ford Mondeo, который остановился на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В результате аварии водитель Ford погиб на месте, его пассажирка доставлена в больницу с различными травмами. Виновник ДТП сначала скрылся с места происшествия, но вскоре вернулся. Выяснилось, что машиной управлял 23-летний житель Полысаева, за которым уже числятся нарушения правил дорожного движения, в их числе - непропуск пешехода, отсутствие ОСАГО, превышение скорости и другие.

- Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования установлено, что в момент ДТП водитель находился в состоянии наркотического опьянения, - добавили в ведомстве.

На виновника составлено пять административных протоколов, возбуждено уголовное дело. Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.