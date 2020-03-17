«Важный момент для всех»: председатель комитета по вопросам государственного устройства Кузбасса прокомментировал поправки в Конституцию

Через месяц россияне будут голосовать за поправки, которые будут внесены в высший нормативный правовой акт Российской Федерации - Конституцию. О ее значимости в современном обществе рассказал председатель комитета по вопросам государственного устройства Кузбасса Алексей Зеленин.

По словам председателя комитета по вопросам государственного устройства Кузбасса Алексея Зеленина, принятие поправок в Конституцию - очень важный момент для всех россиян, всей страны, потому что именно сейчас определяется вектор развития государства на многие десятилетия.

- Конституция должна стать инструментом дальнейшего укрепления суверенитета России, ее социально-экономического развития. В ней закрепляется приверженность России к миру, к мировому порядку. И самое главное - это проведение процедуры всенародным голосованием, - отметил Алексей Зеленин.