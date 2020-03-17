2020-03-17T14:43:08+03:00
Общество

«Важный момент для всех»: председатель комитета по вопросам государственного устройства Кузбасса прокомментировал поправки в Конституцию

Алексей Зеленин отметил значимость новой Конституции в современном обществе
ЯКОВ КРЫМСКИЙ
Поделиться:
«Важный момент для всех»: Председатель комитета по вопросам государственного устройства Кузбасса прокомментировал поправки в Конституцию«Важный момент для всех»: Председатель комитета по вопросам государственного устройства Кузбасса прокомментировал поправки в Конституцию
Изменить размер текста:

Через месяц россияне будут голосовать за поправки, которые будут внесены в высший нормативный правовой акт Российской Федерации - Конституцию. О ее значимости в современном обществе рассказал председатель комитета по вопросам государственного устройства Кузбасса Алексей Зеленин.

По словам председателя комитета по вопросам государственного устройства Кузбасса Алексея Зеленина, принятие поправок в Конституцию - очень важный момент для всех россиян, всей страны, потому что именно сейчас определяется вектор развития государства на многие десятилетия.

- Конституция должна стать инструментом дальнейшего укрепления суверенитета России, ее социально-экономического развития. В ней закрепляется приверженность России к миру, к мировому порядку. И самое главное - это проведение процедуры всенародным голосованием, - отметил Алексей Зеленин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Жириновский: «Я требую уволить Дарью Асламову. Она порхает по планете и ждет, когда заразится короновирусом»
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» случился трагикомический случай, когда разухабистый разговор с Владимиром Жириновским о короновирусе превратился в вирусное видео
Павел Ливинский, глава «Россетей»: «Нынешние старшеклассники мечтают о работе в электроэнергетике уже со школьной скамьи»
20 марта завершится прием заявок на участие во Всероссийской Олимпиаде школьников. На этот раз отборочные этапы пройдут в дистанционном формате
Новости 24
Прилавки заполнены: Сергей Цивилев прошел по кузбасским магазинам
Двое кузбассовцев попались на вымогательстве у директора управляющей компании
Кузбасский штаб по охране здоровья населения от коронавируса начал работать круглосуточно
Бета нашла тайник в банке из-под детского питания в доме прокопчанки
В Кузбассе направят 30 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
Американский архитектор подарил кемеровскому музею макет парка Ангелов
Кузбасских водителей предупредили о мокром снеге и ветре до 22 метров в секунду
В Кузбассе за получение взятки будут судить начальника отдела лесничества
Кузбассовец проведет 15 лет в тюрьме за развратные действия в отношении ребенка
Фестиваль Grelka Fest в Шерегеше отменен
Задолженность по зарплате в Кузбассе составила более 330 миллионов рублей
РСХБ поможет аграриям диагностировать здоровье растений с помощью цифровых технологий
Это фейк: департамент образования Кузбасса опроверг информацию о штрафах за детские прогулки
Группа Би-2 отменила концерт в Кемерове из-за коронавируса
В Кузбассе закрыли девять ледовых переправ
Застрелившему судебного пристава новокузнечанину продлили срок ареста
Прокопьевские хирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике ребенка