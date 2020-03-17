«Новая Конституция для общественников - большая победа!»

Внесение поправок в Конституцию Российской Федерации - исторически важный шаг. Ведь от этого зависит не только настоящее нашего общества, но и будущее. Так, председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики парламента Кузбасса Сергей Григорьев уверен: развитию некоммерческого сектора будет уделяться много внимания.

Сергей Григорьев отметил, что в последние годы в Кузбассе реализовали свои проекты более трехсот молодежных команд. На реализацию этих проектов в своих территориях они привлекли более 100 миллионов рублей. Такой опыт будет полезен и во «взрослой» социальной политике с некоммерческим сектором.

- Отрадно, что, согласно поправкам Конституции, в полномочия Правительства Российской Федерации должна войти строка о мерах поддержки некоммерческого сектора институтов развития гражданского общества, - отметил Сергей Григорьев. - Это даст толчок развитию некоммерческого сектора, и вся социальная политика должна будет сейчас формироваться при непосредственном участии некоммерческих организаций. И для нас это действительно большая победа.