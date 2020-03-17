2020-03-17T14:18:31+03:00
Общество

«Все поправки в Конституцию важны и будут работать!»

Почетный гражданин Кемеровской области, заслуженный учитель России Нина Бублик рассказала о важнейших поправках в Конституцию
ЯКОВ КРЫМСКИЙ
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Почетный гражданин Кемеровской области, заслуженный учитель России Нина Бублик рассказала о важнейших поправках в КонституциюПочетный гражданин Кемеровской области, заслуженный учитель России Нина Бублик рассказала о важнейших поправках в Конституцию
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На 22 апреля в Российской Федерации назначено голосование по поправкам, которые вносятся в Конституцию. Почетный гражданин Кемеровской области, заслуженный учитель России Нина Бублик рассказала, как важны эти поправки.

Предложенные президентом страны Владимиром Путиным, дополненные рабочей группой и одобренные Госдумой и Советом Федерации РФ, поправки в Конституцию у большинства россиян оцениваются положительно. Почетный гражданин Кемеровской области, заслуженный учитель Российской Федерации и ветеран труда Нина Васильевна Бублик отметила, насколько своевременны и точны эти поправки.

- Это нужно было сделать не сегодня, а немножко раньше. Ведь особое внимание в них уделяется семье, незыблемости наших границ, отношению к пенсионерам. Раньше этого не было. Каждая поправка - лыко в строку, - отметила Нина Бублик. - Я думаю, что нет ни одной поправки в Конституцию РФ, которая была бы бесполезной. Все они важны и все они будут работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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