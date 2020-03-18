2020-03-18T13:29:31+03:00
Общество

Сенатор от Кузбасса прокомментировал внесение поправок в Конституцию

Дмитрий Кузьмин считает это предложение своевременным
Яков КРЫМСКИЙ
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Сенатор от Кузбасса Дмитрий Кузьмин одобрил внесение поправок в КонституциюСенатор от Кузбасса Дмитрий Кузьмин одобрил внесение поправок в Конституцию
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Внесение поправок в Конституцию остается одной из самых обсуждаемых тем последнего времени.

Своим мнением с "Комсомолкой" поделился член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин.

По словам сенатора, вносимые поправки являются актуальными и своевременными.

- Сегодня пришло время в интересах нашей меняющейся жизни принять решение, которое позволит нашим гражданам получить справедливые гарантии, получить возможность в нашей стране управлять своим суверенитетом, - отметил Дмитрий Кузьмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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