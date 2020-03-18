Сенатор от Кузбасса прокомментировал внесение поправок в Конституцию
Внесение поправок в Конституцию остается одной из самых обсуждаемых тем последнего времени.
Своим мнением с "Комсомолкой" поделился член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин.
По словам сенатора, вносимые поправки являются актуальными и своевременными.
- Сегодня пришло время в интересах нашей меняющейся жизни принять решение, которое позволит нашим гражданам получить справедливые гарантии, получить возможность в нашей стране управлять своим суверенитетом, - отметил Дмитрий Кузьмин.
ИСТОЧНИК KP.RU