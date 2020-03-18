2020-03-18T15:12:12+03:00
Общество

В 2020 году Кузбасс отгрузит в восточном направлении 53 миллиона тонн угля

Об этом договорились региональные власти и ОАО «РЖД»
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В 2020 году Кузбасс отгрузит в восточном направлении 53 миллиона тонн угляВ 2020 году Кузбасс отгрузит в восточном направлении 53 миллиона тонн угляФото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Кузбассе прошло совещание по вопросам вывоза угля с участием первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова. По его итогам Сергей Цивилев и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров договорились об отгрузке в восточном направлении не менее 53 тонн кузбасского угля в 2020 году.

В рамках встречи стороны подписали дополнительное соглашение к документу о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом угольной продукции на период 2019-2035 годы. Оно ранее было подписано летом 2019 года на полях ПМЭФ.

-Очень важный, я считаю, прорыв сделан в том, что, наконец, удалось договориться по соглашению по вывозу угля в восточном направлении. Это самое востребованное угольными компаниями направление. У нас с начала этого года там есть проседание по сравнению с прошлым годом. В примерном объеме уже накоплен с начала года 1 миллион тонн. Договорились о том, что в ближайшее время оно будет компенсировано, - прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Помимо объемов транспортировки стороны договорились о помесячном распределении объемов перевозок в восточном направлении, исходя из необходимости проведения ремонтных и строительных работ на железной дороге. Также будет определена оптимальная логистика для разгрузки железнодорожной инфраструктуры, выведены с путей железных дорог пустые подвижные составы.

-Сегодняшнее соглашение о вывозе из Кузбасса угля на восточный полигон - первый шаг по совместному развитию, серьезное компромиссное решение. Несмотря на снижение отгрузки за последние два месяца, по результатам этого года мы должны выйти на восточное направление не ниже прошлого года, - прокомментировал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Жириновский: «Я требую уволить Дарью Асламову. Она порхает по планете и ждет, когда заразится короновирусом»
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» случился трагикомический случай, когда разухабистый разговор с Владимиром Жириновским о короновирусе превратился в вирусное видео
Новости 24
Сергей Цивилев об угольной отрасли: «Ситуация настолько тяжелая, что нам нужна поддержка правительства»
Первый вице-премьер Правительства России пообедал в шахтерской столовой в Кузбассе
Полиция просит кузбассовцев помочь в розыске подозреваемого в тяжком преступлении
Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что шахтеры Кузбасса должны получать достойную зарплату
В Междуреченске женщина на внедорожнике вылетела под поезд
Цирки Кемерова и Новокузнецка отменили представления из-за коронавируса
В Кузбассе на дорогу сошла лавина
В Кузбассе вновь превышен эпидемический порог по ОРВИ
В Кемерове уволился директор онкологического диспансера
Четверо пешеходов погибли в ДТП за двое суток в Кузбассе
В Кузбассе на мужчину упала снежная наледь с крыши
В Кузбасс приехал первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов
Коронавирус: последние новости в Кузбассе на 18 марта
Из-за коронавируса в Новокузнецке отменили продовольственную ярмарку
Из-за угрозы отравления в Кемерове закрыли шашлычную
Житель Белова отрезал ухо бывшему сожителю подруги
В Новокузнецке пьяный мужчина пугал оператора бензоколонки
В Кузбассе создано министерство строительства