В 2020 году Кузбасс отгрузит в восточном направлении 53 миллиона тонн угля

В Кузбассе прошло совещание по вопросам вывоза угля с участием первого вице-премьера правительства России Андрея Белоусова. По его итогам Сергей Цивилев и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров договорились об отгрузке в восточном направлении не менее 53 тонн кузбасского угля в 2020 году.

В рамках встречи стороны подписали дополнительное соглашение к документу о взаимодействии по обеспечению перевозки железнодорожным транспортом угольной продукции на период 2019-2035 годы. Оно ранее было подписано летом 2019 года на полях ПМЭФ.

-Очень важный, я считаю, прорыв сделан в том, что, наконец, удалось договориться по соглашению по вывозу угля в восточном направлении. Это самое востребованное угольными компаниями направление. У нас с начала этого года там есть проседание по сравнению с прошлым годом. В примерном объеме уже накоплен с начала года 1 миллион тонн. Договорились о том, что в ближайшее время оно будет компенсировано, - прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Помимо объемов транспортировки стороны договорились о помесячном распределении объемов перевозок в восточном направлении, исходя из необходимости проведения ремонтных и строительных работ на железной дороге. Также будет определена оптимальная логистика для разгрузки железнодорожной инфраструктуры, выведены с путей железных дорог пустые подвижные составы.

-Сегодняшнее соглашение о вывозе из Кузбасса угля на восточный полигон - первый шаг по совместному развитию, серьезное компромиссное решение. Несмотря на снижение отгрузки за последние два месяца, по результатам этого года мы должны выйти на восточное направление не ниже прошлого года, - прокомментировал Сергей Цивилев.