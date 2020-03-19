2020-03-19T10:12:18+03:00
Общество

На выходных в Кузбассе потеплеет до +13 градусов

Правда, синоптики обещают мокрый снег с дождем
Ирина АВТУШКО
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На выходных в Кузбассе потеплеет до +13 градусовНа выходных в Кузбассе потеплеет до +13 градусовФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на выходные в Кузбассе. Несмотря на то, что существенно потеплеет, ожидаются осадки.

В ночь на пятницу, 20 марта, по региону ожидается -1…-6 градусов, местами до -12. Днем воздух прогреется до 0…+5 градусов, а на юге столбики термометра зафиксируют +10. Юго-западный ветер не причинит особого беспокойства: ночью его скорость будет достигать 13 метров, а днем – 14 метров. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем небольшие, по северу местами умеренные осадки в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица

В субботу ночью ожидается 0…-5 градусов, местами до -12. Днем потеплеет до +2…+7, а в южных районах области до +12. Также будет дуть юго-западный ветер, который ночью усилится до 21 метра в секунду. Ночью по северу пройдет небольшой снег, днем местами небольшой мокрый снег с дождем.

В воскресенье, 22 марта, синоптики прогнозируют -2…+3 местами до -7, днем +3…+8, местами до +13. Ветер не сменит направление, но усилится – до 18 метров в секунду ночью и до 23 метров в секунду днем. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

В первый рабочий день похолодает. Ночью в понедельник ожидается 0…-5, днем температура останется в тех же отметках. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 10-15 метров в секунду, местами с порывами до 24 метров. Кузбассовцам следует готовиться к дождю, мокрому снегу и метелям. На дорогах ожидается гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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