Уже принятые в Конституцию Российской Федерации поправки нашли положительный отклик у общественников Кузбасса. Так, Ирина Крым, председатель Совета женщин, высоко оценила поправки, которые касаются детей.

Ирина Крым отметила, что новая Конституция становится не просто сводом правил и общих принципов, а своеобразным договором между властью и обществом. При этом особое внимание уделяется заботе о детях

- Сегодня лозунг «Дети — наше будущее!» перестал быть просто лозунгом. Потому что когда это все закрепляется конституционно — это очень важно. Сегодня, когда мы живем в эпоху десятилетия детства и все нацелены на реализацию национальной стратегии в интересах женщин – это особенно ценно,- уверена Ирина Крым. - Такие появившиеся в последнее время полезные законодательные инициативы будут закреплены конституционно. И это в наше время, когда закрепляется заложенный в Конституции 93-го года основной постулат, что Российская Федерация - это социальное государство, тоже является достаточно ценным и актуальным.

Также председатель Совета женщин отметила, что одной из важных мер поддержки матерей и их детей является материнский семейный капитал. И сейчас, когда он будет закреплен конституционно, маткапитал станет одной из важных мер поддержки семей с детьми.

Напомним, всероссийское голосование о поправках в Конституцию Российской Федерации намечено на 22 апреля. Однако из-за ситуации с коронавирусом в стране его сроки могут измениться.