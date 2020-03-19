2020-03-19T17:16:26+03:00
Общество

«Патриотическое воспитание увековечит память отцов и дедов, победивших в Великой Отечественной войне»

Депутат Парламента Кузбасса Игорь Кошелев прокомментировал поправки в Конституцию РФ
ЯКОВ КРЫМСКИЙ
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Депутат Парламента Кузбасса Игорь Кошелев прокомментировал поправки в Конституцию РФДепутат Парламента Кузбасса Игорь Кошелев прокомментировал поправки в Конституцию РФ
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Игорь Кошелев, депутат Парламента Кузбасса и председатель Кемеровских областных отделений «Российского Союза ветеранов Афганистана» и «Боевого Братства» прокомментировал поправки в Конституцию РФ.

Одним из важных предложений о поправках, которые вносятся в Конституцию Российской Федерации, станет пункт о патриотическом воспитании. Ведь именно оно способно увековечить память отцов и дедов, которые когда-то победили в Великой Отечественной войне и отвоевали независимость и честь нашей Родины.

- Мы знаем: историческая память для ветеранов и всех россиян - это важнейшее направление, которое будет отражено в Конституции. Историческая память должна поддерживаться, и мы не позволим искажать историю нашего государства, забрать у нас Великую Победу, тем более мы знаем, какой ценой она была заработана, - отметил Игорь Кошелев. – Сегодня, в канун 75-й годовщины Победы, это одна из самых основных и важнейших для всех россиян поправок в Конституцию. И всем миром мы должны ее поддержать.

Напомним, голосование о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации намечено на 22 апреля 2020 года. Россиянам предстоит ответить на вопрос, одобряют ли они изменения в Конституции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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