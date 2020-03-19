2020-03-19T18:28:29+03:00
Общество

«Чиновник должен стать человеком, полностью принадлежащим России в своих помыслах и чаяниях»

Исполнительный директор регионального отделения «Ассоциации юристов России» Андрей Переладов прокомментировал поправки в Конституцию РФ.
ЯКОВ КРЫМСКИЙ
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Исполнительный директор регионального отделения «Ассоциации юристов России» Андрей Переладов прокомментировал поправки в Конституцию РФ.Исполнительный директор регионального отделения «Ассоциации юристов России» Андрей Переладов прокомментировал поправки в Конституцию РФ.
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На конец апреля назначено общероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Среди прочих вносятся поправки, которые касаются людей, стоящих у власти. Какими, по Конституции, должны быть эти люди, рассказал председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами и ОНК; исполнительный директор регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Андрей Переладов.

По мнению Андрея Переладова, поправки, которые будут вноситься в новую Конституцию, коснутся всех аспектов жизни и работы государства, задач и принципов его работы. Многие вещи, которые раньше были понятны подспудно, теперь будут точно сформулированы и закреплены в Конституции.

В новых поправках будет урегулирован вопрос допуска физических лиц к власти и требования к чиновникам. И если раньше это регулировалось федеральными законами, то теперь сразу в Конституции предлагается формировать эти нормы и запреты, по отношению к Президенту, Правительству, членам правительства, чиновникам и другим лицам, возглавляющим ветви власти.

- То есть это – формирование образа чиновника, как человека, целиком и полностью принадлежащего Российской Федерации в своих помыслах и чаяниях. Раньше этого не было, - отметил Андрей Переладов.

По мнению исполнительного директора регионального отделения «Ассоциации юристов России, такие поправки необходимы в том числе и для того, чтобы чиновники были законопослушными с одной стороны и независимыми от воздействий со стороны – с другой.

- Это делается для того, чтобы на чиновника не могли оказать влияния, чтобы он был независим и в один прекрасный момент его зарубежные счета и обязательства не стали орудием воздействия на него. Ты – российский чиновник, государство заботиться о тебе, чтобы ты смог выполнять свои обязанности и присягу, - рассуждает Андрей Переладов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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