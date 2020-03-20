В Кузбассе размер заявки на кредит по льготной сельской ипотеке на 14 процентов ниже среднероссийского – исследование

Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке в Кузбассе составил 1,9 миллиона рублей, что на 14 процента ниже, чем в среднем по России (2,2 миллиона рублей). Такие данные получили аналитики Россельхозбанка, первого кредитного учреждения, начавшего реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В Кузбассе минимальная заявка на кредит по данной программе составила 450 тысяч рублей, а максимальная – 3 миллиона рублей. Общая сумма по заявкам достигла 526 миллионов рублей.

В целом по России средний возраст заемщиков составил 36 лет. Больше половины (64 процента) всех заявок пришлось на семейные пары (2/3 из которых – семьи с детьми); незамужние женщины и неженатые мужчины подали 24 процента заявок, остальные 12 процентов заёмщиков находятся в разводе. Наиболее крупный размер займа по программе сельской ипотеки интересует мужчин - в среднем 2,3 миллиона рублей, в то время как средний размер заявки от женщин составляет 2 миллиона рублей. По данным РСХБ, наибольшей популярностью сельская ипотека пользуется в Республике Башкортостан – более 2,6 тысяч заявок.

Наибольшая сумма отмечена в Республике Башкортостан – 5,8 миллиарда рублей, Республике Татарстан – 4,1 миллиарда рублей, в Санкт-Петербургском филиале* – 3,4 миллиарда рублей, Белгородской области – 3,1 миллиарда рублей, Новосибирской области – 2,5 миллиарда рублей.

С начала года в РСХБ поступило свыше 22 тысяч обращений на сумму порядка 48 миллиардов рублей.

«В первую очередь, механизм льготного ипотечного кредитования создан для повышения качества жизни людей, проживающих на селе. Мы видим закономерно высокий спрос сельчан на строительство и приобретение жилья. Кроме того, анализ активности клиентов Россельхозбанка показал стремление семейных пар улучшить жилищные условия и приобрести жилье на загородной территории», - прокомментировала директор Департамента розничного бизнеса РСХБ Ольга Шведова.

Годовая процентная ставка по программе установлена Министерством сельского хозяйства в размере до 3 процента. При этом при личном страховании ставка в РСХБ не превышает 2,7 процента. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» действует на всей территории России, кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет**. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тысяч до 3 миллионов рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 миллионов рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10 процентов.

*В зону действия филиала входят Санкт-Петербург, Ленинградская, Вологодская, Мурманская области, Республика Карелия.

**При одновременном соблюдении условий: 1) до исполнения Заемщику 65 лет проходит не менее половины срока кредита, 2) до исполнения Созаемщику 65 лет проходит срок возврата кредита.

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