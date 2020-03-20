Участница конкурса «Миссис Кузбасс-2020» Марина Зявенко: «Неисчерпаемые запасы силы - в каждом из нас»

Марина Зявенко - тот самый человек, который не только может ответить на вопрос, в чем смысл жизни, но и мягко подтолкнуть спросившего к его собственному пути, помочь найти гармонию в себе и открыть неисчерпаемый источник энергии.

- Еще в детстве я поняла, что чувствую мир тоньше, чем большинство людей из моего окружения. Со временем мое познание себя переросло в профессиональный обучающий проект: помогаю людям научиться проживать свою жизнь, жить сердцем, найти себя, верить в себя, - улыбается Марина, а потом открывает небольшой секрет: где же найти силы для того, чтобы реализовать самые смелые проекты. - Все ресурсы находятся внутри человека. Нужно только проснуться и распаковать эти бездонные объемы. Именно это я и помогаю делать людям: просыпаться их душе.

Впрочем, энергопрактика - лишь одно из направлений профессиональной деятельности Марины. Педагог по образованию, она с удовольствием помогает постигать сыну Никите и дочке Варваре не только азы школьных наук, но и самой жизни, помогает раскрывать таланты и развивать способности.

Марина Зявенко с мужем Александром и детьми - Варварой и Никитой. Фото: из личного архива.

- Дети - наши солнышки, мы повсюду вместе. Мы очень разные все, и в то же время каждый из нас со своей уникальностью создает чудесную семейную мелодию. Секрет счастья прост: слушать свое сердце, слышать и чувствовать своего ребенка и восхищаться его неповторимостью, - улыбаясь, продолжает Марина. - Очень радостно видеть, что и сын, и дочь занимаются с удовольствием в танцевальных студиях. Сын делает успехи в айкидо, а дочь великолепно рисует. Но не это главное. Никита - невероятно душевный и искренний человек. У Варюши - потрясающее чувство юмора и шикарная длинная коса!

Есть у Марины Зявенко и еще один талант. Работая в сфере туризма, она находит своим клиентам туры, будто специально созданные для них. Для семейных же путешествий неизменно составляет увлекательнейшие маршруты, такие, которые помогают видеть красоту мира.

- Совместные путешествия - это наша семейная традиция, - смеется Марина. - Варвара, например, впервые отправилась с нами, еще будучи в животике. Азарт и новые открытия - вот что объединяет всю нашу семью.

К слову, на конкурс «Миссис Кузбасс» Марина Зявенко попала не сразу: год назад она не прошла кастинг, но решила попробовать еще раз. И муж Александр, и дети, и все родные и близкие поддерживают Марину в каждом ее начинании. Поэтому и участие в конкурсе стало для каждого из них новым совместным приключением.

- Титулы, подарки, амбиции - все это ничто в сравнении с тем, что происходит на проекте. Каждый новый день дарит новые встречи, новый заряд энергии, новые открытия, - уверена Марина Зявенко. - Это тот праздник, что живет внутри меня. Каждый день он задает волну моей жизни. И каждое новое событие, которое я создаю, как и этот проект, - это мое «пение души».

Станет ли Марина Зявенко «Миссис Кузбасс-2020», мы узнаем на финальном шоу проекта. Но уже сегодня вы, наши читатели, можете помочь Марине завоевать титул «Миссис «Комсомольская правда», проголосовав за нее.