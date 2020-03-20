2020-03-20T12:05:53+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк и Mastercard подключили своим клиентам оплату покупок через сервис Garmin Pay

Для клиентов РСХБ сервис предоставляется на бесплатной основе
Яков КРЫМСКИЙ
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Держатели карт Mastercard АО «Россельхозбанк» получили возможность в одно касание оплачивать покупки умными часами Garmin. По экспертным оценкам специалистов Россельхозбанка, часы с возможностью добавления функциональности банковской карты входят в топ-5 наиболее популярных в мире форм бесконтактной оплаты наряду со смартфонами, фитнес-браслетами, платежными кольцами и QR-кодами. Клиентам РСХБ доступны все основные мобильные платежные сервисы, распространенные в России, в том числе Garmin Pay.

Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно зарегистрировать свою карту Mastercard АО «Россельхозбанк» в мобильном приложении Garmin Connect (раздел Garmin Pay) и добавить часы Garmin для синхронизации устройств. Для совершения платежа нужно поднести часы Garmin к терминалу для бесконтактной оплаты, циферблатом вниз.

«По результатам исследования международной консалтинговой компании BCG, Россия вышла на первое место по оборотам и количеству платежей, совершаемых с помощью мобильных сервисов. По этим параметрам мы значительно обгоняем Европу и США. Россельхозбанк шагает в ногу со временем и уделяет большое внимание реализации сервисов, в основе которых лежат современные технологические разработки. Рост новых пользователей порядка 10 процентов в месяц и объема их покупок на 15 процентов среди наших клиентов свидетельствует об увеличении популярности инновационных сервисов, поскольку они упрощают проведение банковских операций. Сервис Garmin Pay дает возможность клиентам РСХБ оценить все преимущества бесконтактных платежей: быстроту, удобство и безопасность», — отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Сервис Garmin Pay предоставляется клиентам РСХБ на бесплатной основе. При этом все преимущества программы лояльности Банка и платежной системы при совершении операций с использованием Garmin Pay сохраняются.

Подробнее о сервисе оплаты можно узнать на www.rshb.ru/natural/garminpay/

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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